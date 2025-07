EUA e China iniciarão novas discussões sobre prorrogação da trégua tarifária

Por David Lawder

ESTOCOLMO (Reuters) - As principais autoridades econômicas dos Estados Unidos e da China retomarão as negociações em Estocolmo nesta segunda-feira para tentar resolver as disputas econômicas de longa data no centro de uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo, com o objetivo de prorrogar a trégua por três meses.

As negociações começarão nesta segunda-feira em Rosenbad, o escritório do primeiro-ministro sueco no centro de Estocolmo, disse uma fonte familiarizada com o planejamento das negociações. As bandeiras nacionais da China e dos EUA estavam sendo hasteadas no prédio.

A China enfrenta o prazo de 12 de agosto para chegar a um acordo tarifário duradouro com o governo do presidente Donald Trump depois que Pequim e Washington chegaram a acordos preliminares em maio e junho para encerrar semanas de escalada de tarifas "olho por olho" e questões sobre minerais de terras raras.

Sem um acordo, as cadeias globais de oferta podem enfrentar uma nova turbulência com as tarifas dos EUA voltando a níveis de três dígitos, o que equivaleria a um embargo comercial bilateral.

As negociações de Estocolmo ocorrem logo após o maior acordo comercial já fechado por Trump com a União Europeia, no domingo, que prevê uma tarifa de 15% sobre a maioria das exportações de produtos da UE para os EUA, inclusive automóveis.

Não se espera um avanço semelhante nas negociações entre os EUA e a China, mas analistas afirmam que é provável que haja outra prorrogação de 90 dias da trégua tarifária e de controle de exportações firmada em meados de maio.

Uma prorrogação evitaria uma nova escalada e facilitaria o planejamento de uma possível reunião entre Trump e o presidente chinês Xi Jinping no final de outubro ou início de novembro.

Um porta-voz do Tesouro dos EUA não quis comentar sobre uma reportagem do South China Morning Post que citava fontes não identificadas dizendo que os dois lados evitariam introduzir novas tarifas ou outras medidas que poderiam aumentar a guerra comercial por mais 90 dias.

O governo de Trump está pronto para impor dentro de semanas novas tarifas setoriais que afetarão a China, inclusive sobre semicondutores, produtos farmacêuticos e outros produtos.

"Estamos muito próximos de um acordo com a China. Nós realmente fizemos uma espécie de acordo com a China, mas vamos ver como isso vai se desenrolar", disse Trump a repórteres no domingo, antes de a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, fechar o acordo tarifário.

O Financial Times informou nesta segunda-feira que os EUA haviam suspendido as restrições sobre exportações de tecnologia para a China para evitar interromper as negociações comerciais com Pequim e apoiar os esforços de Trump para garantir uma reunião com Xi este ano.

O departamento de indústria e segurança do Departamento de Comércio, que supervisiona os controles de exportação, foi instruído a evitar medidas duras contra a China, disse o jornal, citando funcionários atuais e antigos.

A Reuters não pôde verificar imediatamente a matéria. A Casa Branca e o departamento não responderam aos pedidos de comentários da Reuters fora do horário comercial.

(Reportagem adicional de Shivani Tanna em Bengaluru)