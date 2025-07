Estudantes poderão renegociar dívidas do Fies a partir de novembro

O governo Lula (PT) anunciou que estudantes com contratos formalizados pelo Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) a partir de 2018 poderão renegociar as suas dívidas.

O que aconteceu

Estudantes terão de 1º de novembro de 2025 a 31 de dezembro de 2026 para renegociar as parcelas. Eles poderão solicitar a renegociação junto ao agente financeiro do contrato, segundo o Ministério da Educação.

A medida é voltada para estudantes inadimplentes há mais de 90 dias, contados até 31 de julho de 2025. A nova regra prevê o parcelamento do saldo devedor em até 180 parcelas mensais, com valor mínimo de R$ 200 cada, e garante desconto de 100% nos encargos moratórios, como juros e multas por atraso.

Dívidas deverão ser negociadas diretamente com cada instituição de ensino superior. Ela se aplica apenas ao saldo devedor do financiamento, o que não inclui valores de coparticipação com as instituições.

Divida coberta pelo FG-Fies (Fundo Garantidor do Fies) também poderá ser renegociada —desde que esteja dentro das regras estabelecidas pelo próprio fundo. A formalização da renegociação será feita por meio de termo aditivo ao contrato original, com a concordância expressa do estudante e, se aplicável, de seus fiadores.

Em caso de não pagamento das novas condições acordadas, os nomes dos estudantes e seus fiadores serão incluídos nos cadastros restritivos de crédito. Além disso, ficam suspensas até o fim de 2026 as solicitações para que o FG-Fies honre as dívidas em atraso.

Fies concede financiamento a estudantes de cursos de graduação em instituições de ensino privadas. O programa foi criado em 2001.

Por meio dele, o beneficiado consegue estudar em uma faculdade e pagar o valor somente após a graduação. O início da quitação da dívida se dá logo após a formatura.

Se a renda da família for de até 1,5 salário mínimo (R$ 2.277, em 2025) por pessoa, não é necessário fiador. A taxa de juros será zero para todos os estudantes.