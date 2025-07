Estoque total de crédito sobe 0,5% em junho ante maio, para R$ 6,686 trilhões, afirma BC

O saldo das operações de crédito do sistema financeiro aumentou 0,5% entre maio e junho, informou o Banco Central (BC). O estoque atingiu R$ 6,686 trilhões, uma alta de 10,7% no acumulado de 12 meses.

O saldo para pessoas físicas avançou 0,4% em junho e 11,9% em 12 meses. Para empresas, aumentou 0,6% no mês e cresceu 8,8% em 12 meses.

O estoque de crédito livre aumentou 0,4% em junho. O do crédito direcionado, com recursos do BNDES e poupança, subiu 0,5% na mesma comparação. Entre os recursos livres, os saldos para pessoas físicas e jurídicas avançaram 0,3% e 0,6%, respectivamente.

O total de operações de crédito em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) passou de 54,7% em maio para 54,6% em junho.