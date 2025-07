Emma Raducanu e Naomi Osaka avançam à 2ª rodada do WTA 1000 de Montreal

A britânica Emma Raducanu e a japonesa Naomi Osaka avançaram para a segunda rodada do WTA 1000 de Montreal, nesta segunda-feira (28).

Raducanu continua em boa fase após chegar às semifinais do torneio de Washington na semana passada. Ela estreou na cidade canadense nesta segunda com uma vitória por 6-2 e 6-4 sobre a romena Elena-Gabriela Ruse.

A britânica de 22 anos salvou cinco break points antes de conquistar sua primeira vitória no Aberto do Canadá em sua carreira.

Enquanto isso, a ex-número um do mundo Naomi Osaka derrotou com facilidade a canadense Ariana Arseneault por 6-4 e 6-2, sua primeira vitória neste torneio em sete anos.

"Acho que as melhores jogadoras estão aqui. Foi difícil jogar contra a Ariana porque eu não tinha muitas informações sobre ela", disse Osaka, de 27 anos, 49ª colocada no ranking da WTA. "Estou feliz com meu retorno e grata por poder participar do torneio".

As principais cabeças de chave deste torneio WTA 1000 foram dispensadas de competir na primeira rodada e só vão estrear na terça-feira, na segunda fase.

--- Resultados desta segunda-feira do WTA 1000 de Montreal:

- Primeira rodada:

Emma Raducanu (GBR) x Elena-Gabriela Ruse (ROM) 6-2, 6-4

Naomi Osaka (JPN) x Ariana Arseneault (CAN) 6-4, 6-2

Marie Bouzková (CZE) x Moyuka Uchijima (JPN) 6-2, 7-6 (7/4)

Anna Blinkova (RUS) x Caroline Dolehide (EUA) 6-4, 6-1

Lulu Sun (NZL) x Sorana Cirstea (ROM) 6-3, 7-5

Kamilla Rakhimova (RUS) x Kayla Cross (CAN) 4-6, 6-3, 6-2

Laura Siegemund (ALE) x Tatjana Maria (ALE) 7-5, 6-7 (6/8), 7-6 (7/2)

Yuliia Starodubtseva (UCR) x Wang Yafan (CHN) 6-7 (6/8), 6-4, 6-4

Eva Lys (ALE) x Léolia Jeanjean (FRA) 6-1, 6-4

Guo Hanyu (CHN) x Yulia Putintseva (CAZ) 6-3, 6-3

