Em desvantagem, Europa aceita acordo comercial menos ruim com EUA

Por Mark John

LONDRES (Reuters) - No final das contas, a Europa descobriu que não tinha poder de influência para levar os Estados Unidos de Donald Trump a um pacto comercial em seus termos e, por isso, assinou um acordo que pode ser tolerado, embora seja claramente favorável aos EUA.

Dessa forma, o acordo de domingo sobre uma tarifa geral de 15%, após um impasse de meses, é uma verificação da realidade sobre as aspirações da União Europeia de 27 países de se tornar uma potência econômica capaz de fazer frente a países como os Estados Unidos ou a China.

A ducha de água fria é ainda mais impactante, uma vez que a UE há muito tempo se apresenta como uma superpotência exportadora e defensora do comércio baseado em regras para o benefício de seu próprio soft power e da economia global como um todo.

Com certeza, a nova tarifa que será aplicada agora é muito mais digerível do que a tarifa "recíproca" de 30% que Trump ameaçou invocar em alguns dias.

Embora ela deva garantir que a Europa evite a recessão, provavelmente manterá sua economia no marasmo: ela se situa em algum lugar entre dois cenários tarifários que o Banco Central Europeu previu no mês passado que significariam um crescimento econômico de 0,5 a 0,9% este ano, em comparação com pouco mais de 1% em um ambiente livre de tensões comerciais.

No entanto, esse é um ponto de aterrissagem que seria dificilmente imaginável apenas alguns meses atrás, na era pré-Trump 2.0, quando a UE e grande parte do mundo podiam contar com as tarifas dos EUA em torno de 1,5%.

Mesmo quando o Reino Unido concordou com uma tarifa básica de 10% com os Estados Unidos em maio, as autoridades da UE estavam convencidas de que poderiam fazer melhor e -- convencidas de que o bloco tinha o peso econômico necessário para enfrentar Trump -- pressionaram por um pacto tarifário "zero por zero".

Foram necessárias algumas semanas de negociações infrutíferas com seus colegas norte-americanos para que os europeus aceitassem que 10% era o melhor que poderiam obter e mais algumas semanas para aceitar a mesma linha de base de 15% que os Estados Unidos acordaram com o Japão na semana passada.

"A UE não tem mais influência do que os EUA, e o governo Trump não está apressando as coisas", disse uma autoridade graduada de uma capital europeia que estava sendo informada sobre as negociações da semana passada, quando elas se aproximavam do nível de 15%.

Essa e outras autoridades apontaram para a pressão das empresas europeias voltadas para a exportação no sentido de fechar um acordo e, assim, aliviar os níveis de incerteza que estão começando a atingir as empresas, desde a finlandesa Nokia até a siderúrgica sueca SSAB.

"Tivemos uma mão ruim. Esse acordo é a melhor jogada possível, dadas as circunstâncias", disse um diplomata da UE. "Os últimos meses mostraram claramente como a incerteza no comércio global é prejudicial para as empresas europeias."

E AGORA?

Esse desequilíbrio -- ou o que os negociadores comerciais têm chamado de "assimetria" -- se manifesta no acordo final.

Não só se espera que a UE cancele a retaliação e permaneça amplamente aberta aos produtos dos EUA em termos mais favoráveis, como também prometeu US$600 bilhões em investimentos nos Estados Unidos ao longo do mandato de Trump.

Com o desenrolar das negociações, ficou claro que a UE chegou à conclusão de que tinha mais a perder com um confronto total.

As medidas retaliatórias ameaçadas totalizavam cerca de 93 bilhões de euros -- menos da metade do superávit comercial de mercadorias dos EUA, de quase 200 bilhões de euros.

É verdade que um número cada vez maior de capitais da UE também estava pronto para prever medidas anti-coerção abrangentes que teriam permitido que o bloco visasse o comércio de serviços no qual os Estados Unidos tiveram um superávit de cerca de US$75 bilhões no ano passado.

Mas, mesmo assim, não havia uma maioria clara para atingir os serviços digitais dos EUA dos quais os cidadãos europeus desfrutam e para os quais há poucas alternativas nacionais -- do Netflix ao Uber e aos serviços de nuvem da Microsoft.

Por enquanto, o acordo não altera significativamente as já modestas expectativas de curto prazo para a economia europeia, que, pelo menos, é vista como impulsionada pelo aumento dos gastos alemães com defesa e infraestrutura nos próximos anos.

"Portanto, ainda esperamos uma desaceleração modesta no crescimento (da zona do euro) no segundo semestre de 2015", disse Greg Fuzesi, economista para a zona do euro do JP Morgan, que também espera que o BCE faça mais um corte na taxa de juros, além dos 200 pontos-base de flexibilização no ano passado.

Ainda não se sabe se o acordo parcial levará os líderes europeus a avançar com as reformas econômicas e com a diversificação dos aliados comerciais, que há muito tempo eles falam da boca para fora, mas que têm sido impedidos pelas divisões nacionais.

Descrevendo o acordo como um compromisso doloroso que era uma "ameaça existencial" para muitos de seus membros, a associação de atacado e exportação BGA da Alemanha disse que é hora de a Europa reduzir sua dependência de seu maior parceiro comercial.

"Vamos considerar os últimos meses como um alerta", disse o presidente da BGA, Dirk Jandura. "A Europa deve agora se preparar estrategicamente para o futuro -- precisamos de novos acordos comerciais com as maiores potências industriais do mundo."

(Reportagem adicional de Jan Strupczewski, em Bruxelas; Christian Kraemer e Maria Martinez, em Berlim)