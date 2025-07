Eduardo Bolsonaro volta a criticar Nikolas: 'Triste ver a que ponto chegou'

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) voltou a criticar o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) nas redes sociais e disse ser "triste ver a que ponto" o ex-aliado chegou.

O que aconteceu

Eduardo respondeu a uma postagem do blogueiro Allan dos Santos, foragido da Justiça brasileira. Ele questionou a suposta interação de Nikolas com um perfil que se denomina ex-bolsonarista no X (antigo Twitter).

"Isso aconteceu mesmo? Se sim, o Nikolas é canalha", escreveu Allan dos Santos. Eduardo respondeu: "Ela é uma pessoa abjeta, que defende a minha prisão e de minha família. É triste ver a que ponto o Nikolas chegou."

O filho do ex-presidente também criticou Nikolas na semana passada. Ele reclamou que o deputado tem sido "pouco ativo" no endosso a sanções contra autoridades brasileiras e afirmou que se sente "decepcionado".

Como o UOL mostrou, a postura radical de Eduardo tem desagradado políticos do centrão e até do PL. Parlamentares reclamam que, por culpa de Eduardo, o partido ficou exposto à acusação de trabalhar contra o Brasil em troca da suspensão do processo no STF contra Jair Bolsonaro.

Deputados da bancada ruralista afirmaram que ele está só atrapalhando. Na visão deles, negócios e empregos estão ameaçados por causa do lobby feito pelo deputado nos EUA.