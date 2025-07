Dona Jacira tinha lúpus e fazia hemodiálise há mais de 25 anos

Jacira Roque de Oliveira, conhecida como Dona Jacira, morreu hoje, aos 60 anos. A mãe do rapper Emicida e do empresário Evandro Fióti estava hospitalizada em São Paulo, mas a causa da morte ainda não foi divulgada. Ela tinha lúpus e fazia hemodiálise há mais de 25 anos.

O que aconteceu

Jacira convivia com lúpus. A doença autoimune crônica apresenta períodos de exacerbação (atividade, recaídas ou surtos) e de remissão (lúpus adormecido ou inativo) e atinge diversos órgãos do corpo, como pele, articulações, pulmões, coração e rins.

Lúpus é caracterizado por um desequilíbrio do sistema imunológico que faz com que o corpo ataque os próprios tecidos. Esse processo provoca lesões no tecido [conjuntivo] que forma a estrutura que dá resistência às suas articulações, tendões, ligamentos e vasos sanguíneos.

Sintomas variam conforme o órgão afetado. Em geral, os sinais são: manchas avermelhadas no rosto (em forma de asa de borboleta); dor e inchaço nas articulações; cansaço intenso; febre; sensibilidade à luz; queda de cabelo; alterações no sangue (anemia e baixa de plaquetas e leucócitos) e comprometimento do sistema nervoso (confusão mental, convulsões, depressão).

Até 60% dos pacientes com lúpus desenvolvem inflamação nos rins. Chamada nefrite lúpica, a condição pode evoluir para insuficiência renal. A inflamação renal pode exigir hemodiálise ou transplante de rim.

Tratamento do lúpus inclui medicamentos. Exemplos são corticoides, imunossupressores e antimaláricos. Também são importantes o uso diário de protetor solar, alimentação equilibrada, prática de atividade física e acompanhamento regular com o reumatologista.

Já a hemodiálise substitui a função dos rins, filtrando o sangue do paciente com insuficiência renal. O procedimento é feito com uma máquina que remove toxinas, excesso de líquidos e sais.

Hemodiálise é feita em clínicas ou hospitais e pode durar horas por sessão. A maioria dos pacientes faz hemodiálise três vezes por semana, com sessões que duram cerca de quatro horas. Isso exige rotina rígida e pode causar cansaço, dores de cabeça, câimbras e queda de pressão.

*Com informações de reportagens publicadas em 12/02/2023 e 30/07/2024