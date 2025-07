Diminui a ansiedade e a insônia: os benefícios do chá de kava-kava à saúde

Natural das ilhas do Pacífico Sul, a planta Piper methysticum, conhecida como kava-kava, tem sido utilizada há séculos em rituais culturais. As raízes costumam ser amassadas e misturadas com água ou leite de coco para preparar uma bebida com efeito relaxante.

Destaca-se por ter cavas lactonas, compostos naturais que atuam em neurotransmissores como dopamina, noradrenalina e GABA, o que reduz a atividade cerebral excessiva.

Vale destacar que a forma mais segura de uso é por meio da infusão simples da raiz em água. Versões concentradas, como cápsulas ou extratos, oferecem risco de sobrecarregar o fígado, principalmente quando usadas sem orientação médica.

A seguir, veja os benefícios de consumir o chá de kava-kava e se há contraindicações.

1. Alivia a ansiedade

O chá de kava-kava é bastante usado para aliviar episódios leves de ansiedade, por possuir efeito relaxante. Entretanto, ele é indicado para situações isoladas de estresse, não sendo recomendado como alternativa para casos mais graves.

2. Promove o relaxamento

Algumas pessoas relatam que o consumo do chá proporciona um relaxamento corporal semelhante ao de medicamentos leves para tensão muscular. Por isso, pode ser benéfico em casos de dores de cabeça, desconfortos no corpo ou sensação geral de rigidez provocada pelo estresse.

3. Melhora na qualidade do sono

Devido à sua ação calmante, o kava-kava pode facilitar o processo de adormecer, principalmente quando tomado antes de dormir. Além disso, contribui para um sono mais restaurador, favorecendo o descanso físico e mental.

4. Contribui para a concentração

Ao diminuir a agitação mental e promover relaxamento, o chá de kava-kava melhora a concentração em tarefas que exigem foco contínuo.

5. Reduz sintomas de TPM

O consumo pode diminuir sintomas emocionais da TPM (tensão pré-menstrual), como irritabilidade, ansiedade e alterações de humor. Os efeitos relaxantes e ansiolíticos da planta podem ser benéficos para o bem-estar das mulheres durante esse período.

Contraindicações

O consumo de kava-kava não é recomendado para mulheres grávidas, lactantes e crianças, pois ainda não existem pesquisas que garantam sua segurança para esses grupos.

Pessoas que têm doenças no fígado, fazem uso frequente de bebidas alcoólicas ou utilizam medicamentos que afetam esse órgão devem evitar a planta, devido ao risco de sobrecarga hepática.

Quem convive com Parkinson ou transtornos psicóticos também deve ter cautela, já que o kava-kava pode interferir na ação de substâncias químicas do cérebro envolvidas nessas condições.

No caso de cápsulas, extratos ou outras formas mais concentradas, é fundamental redobrar a atenção e buscar orientação médica antes de iniciar o uso.

Como preparar e consumir?

A recomendação é consumir de duas a três xícaras por dia, mas o mais indicado é utilizá-lo com moderação, principalmente em momentos de maior tensão ou ansiedade.

Para fazer o chá, ferva as raízes da planta em água por cerca de 10 minutos. Em seguida, coe o líquido e beba ainda morno.

Fonte: Andrea Bottoni, nutrólogo do Hospital Igesp.