Policial que queria matar por Bolsonaro diz que era 'muito' fã de Moraes

Do UOL, em Brasília e em São Paulo

O agente da Polícia Federal Wladimir Matos Soares afirmou hoje no STF (Supremo Tribunal Federal) que era fã do ministro Alexandre de Moraes.

O que aconteceu

Soares relembra que, em 2016, durante as Olimpíadas, fez a segurança pessoal de Moraes — que era ministro da Justiça. "Em 2016, durante as Olimpíadas, eu participei da segurança pessoal do ministro Alexandre de Moraes, quando ele esteve lá como Ministro da Justiça."

O policial conta que era "muito fã" de Moraes. "Eu era muito fã dele, porque quando me formei em Direito eu estudei pelo livro dele. Fiz a segurança dele."

Soares depôs pela primeira vez ao STF sobre a denúncia contra ele. Ele é acusado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) de compartilhar informações sensíveis da equipe de segurança de Lula em 2022 com militares golpistas que integravam o governo Bolsonaro.

Ele está preso desde novembro do ano passado. Soares foi designado para atuar na equipe que cuidava da segurança de Lula após ele vencer a eleição, em 2022.

Réus do núcleo 3 da trama golpista são interrogados hoje. O agente da PF é acusado de integrar o núcleo 3, responsável por adotar as medidas táticas para implementar o plano golpista para manter Bolsonaro no poder. O núcleo é formado ainda por nove militares. A audiência é realizada por videoconferência.

A PF recuperou mensagens dele falando que o "plano era matar todo mundo". Material reforça a tese da investigação da PF de que o grupo estava disposto a ir às últimas consequências para impedir a posse de Lula.

Ele diz nas mensagens que fazia parte de uma equipe pronta para defender o ex-presidente com armas. Afirmou ainda que aguardava apenas um OK para agir. Ele se queixa, porém, de que Bolsonaro "deu para trás" porque foi traído dentro do Exército.

Só que o presidente deu para trás, porque, na véspera que a gente ia agir, o presidente foi traído dentro do Exército. Os generais foram lá e deram a última forma e disseram que não iam mais apoiar ele. Ou seja, na realidade o PT pagou para eles, comprou esses generais.

Wladimir Mattos Soares, policial federal, em áudio enviado a advogado em janeiro de 2023.

O policial federal diz que o grupo estava preparado para "tomar tudo" e "matar meio mundo de gente". "A gente ia com muita vontade. A gente ia empurrar meio mundo de gente, pô. Matar meio mundo de gente. Estava nem aí já, cara."