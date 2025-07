Democratas e republicanos dos EUA planejam projetos de lei para pressionar a China enquanto Trump avança sobre comércio

Por Patricia Zengerle

WASHINGTON (Reuters) - Senadores norte-americanos de ambos os principais partidos planejam apresentar nesta semana projetos de lei contra a China por causa do tratamento dado a grupos minoritários, dissidentes e Taiwan, enfatizando a segurança e os direitos humanos, enquanto o presidente Donald Trump se concentra no comércio com Pequim.

Os três projetos de lei, vistos pela Reuters antes de sua apresentação, têm patrocinadores democratas e republicanos, o que representa um distanciamento do feroz partidarismo que divide Washington.

A pressão de Trump para chegar a acordos econômicos entre as duas maiores economias do mundo tem forte apoio no Congresso, especialmente de seus pares republicanos, mas levou alguns na China a se preocuparem com o fato de o governo dos EUA estar deixando de enfatizar as questões de segurança.

"Parece que o presidente Trump está ansioso para negociar algum tipo de acordo com a China, e estão surgindo lacunas entre sua abordagem em relação à China e as abordagens de alguns membros de sua equipe, bem como com o Congresso, que, de modo geral, tem sido bastante agressivo em relação à China", disse Bonnie Glaser, especialista em Ásia do German Marshall Fund of the United States.

O desejo de uma linha dura em relação à China é um dos poucos sentimentos verdadeiramente bipartidários no Congresso, sempre dividido, mesmo que muitos parlamentares apoiem os esforços de Trump para reequilibrar a relação comercial bilateral.

"Os Estados Unidos não podem se dar ao luxo de serem fracos diante da República Popular da China e de sua agressão em todo o mundo", disse o democrata Jeff Merkley, do Oregon, um dos principais patrocinadores dos três projetos de lei.

"Não importa quem esteja na Casa Branca, os valores de liberdade e direitos humanos dos Estados Unidos devem permanecer no centro de uma visão clara e baseada em princípios que orienta nossa liderança no cenário global", disse Merkley em um comunicado.

As autoridades da Casa Branca disseram que Trump continua totalmente comprometido com as questões de segurança da região Ásia-Pacífico, enquanto segue sua agenda comercial e mantém um bom relacionamento pessoal com o presidente chinês Xi Jinping.

COMÉRCIO VS SEGURANÇA

Um projeto de lei, copatrocinado pelo republicano John Cornyn, do Texas, negaria a entrada nos Estados Unidos de atuais ou ex-funcionários do governo chinês que sejam considerados envolvidos na repatriação forçada de membros da minoria uigur da China.

Grupos de direitos humanos acusam a China de abusos generalizados contra os uigures, uma minoria étnica majoritariamente muçulmana que conta com cerca de 10 milhões de pessoas na região de Xinjiang, no noroeste do país. Pequim nega qualquer abuso.

Outro, co-patrocinado pelo republicano John Curtis, de Utah, visa ajudar Taiwan, já que a ilha está enfrentando uma pressão crescente da China. Ele apoiaria os países da América Latina e do Caribe que mantêm relações diplomáticas oficiais com Taiwan e tomaria outras medidas para aprofundar a coordenação com Taipé.

A China reivindica a ilha democraticamente governada como sua e nunca renunciou ao uso da força para colocar Taiwan sob seu controle. Pequim intensificou a pressão militar e política contra a ilha nos últimos anos.

Um terceiro projeto de lei, copatrocinado pelo republicano Dan Sullivan, do Alasca, busca combater a "repressão transnacional" - esforços de qualquer governo estrangeiro para ir além de suas próprias fronteiras para intimidar, assediar ou prejudicar dissidentes, jornalistas ou ativistas.

Enfrentando o prazo de 12 de agosto de Trump, as principais autoridades econômicas dos EUA e da China se reunirão em Estocolmo nesta segunda-feira para tentar resolver suas disputas de longa data, na esperança de prorrogar uma trégua por três meses.

Trump "se preocupa com a abertura de mercados estrangeiros para o comércio norte-americano, e é com isso que ele sempre se preocupou. E isso vai contra muitos imperativos de segurança nacional", disse Michael Sobolik, especialista em relações EUA-China no Hudson Institute.