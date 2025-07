Defesa de filho que matou mãe alega ameaças de morte e pede transferência

A defesa de Matteos França Campos, 32, que confessou ter assassinado a mãe, a professora Soraya Tatiana Bomfim, 56, pediu que o detento seja transferido da unidade onde está detido desde sexta-feira.

O que aconteceu

Matteos França está sofrendo ameaças de morte, segundo o advogado Gabriel Arruda. Ele está detido no Ceresp (Centro de Remanejamento do Sistema Prisional).

Defesa pede que ele seja transferido para um presídio ou penitenciária. O advogado informou ao UOL que protocolou o pedido na Justiça de Minas Gerais e aguarda a decisão.

Justiça decretou a prisão preventiva de Matteos França. O suspeito passou por audiência de custódia ontem.

O UOL procurou a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais. Em nota, a pasta esclareceu que Matteos foi transferido do Ceresp para o presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, na tarde de hoje.

Entenda o caso

Soraya Tatiana Bonfim, de 56 anos, foi encontrada morta em Minas Gerais Imagem: Obtida pelo UOL

Campos confessou que matou a mãe enforcada na casa onde eles moravam. A Polícia Civil ainda aguarda os laudos periciais para confirmar a versão. Exames indicam que a vítima não foi abusada sexualmente, embora o corpo tenha sido encontrado seminu, vestido apenas com a parte de cima da roupa.

Ele disse que a briga ocorreu por causa de dívidas de apostas online e empréstimos consignados. Embora as discussões entre os dois fossem frequentes, não há registro criminal de conflitos entre os dois. O filho afirmou à polícia que surtou durante uma briga no dia 18 em razão dessas dívidas —o preso não revelou o valor.

O celular dele foi apreendido. A polícia vai apurar se Campos têm dívidas em bancos e se há comprovações dos gastos dele com apostas. A investigação aponta que mãe e filho tinham rendas próprias. Até o momento, a polícia não sabe se ele exigia dinheiro dela para pagar as dívidas.

A apuração preliminar indica que Campos agiu sozinho. A polícia também informou que o filho usou o carro da vítima para desovar o corpo em outra cidade no mesmo dia do crime. Ele ainda disse que colocou o corpo da mãe no porta-malas do automóvel, mas uma perícia será realizada no veículo para saber se a versão é verdadeira.

Investigadores tentam descobrir se o crime foi planejado —o que Matteos nega. As autoridades também dizem que a viagem de Campos com amigos no dia 18, quando o crime ocorreu, também foi planejada previamente.

Matteos Campos perdeu o emprego. Após a prisão, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, do governo estadual, anunciou que o suspeito será exonerado da pasta.

Primeira versão de Campos

Matteos França Campos foi preso sob suspeita de matar a própria mãe, Soraya Tatiana Bomfim, 56, em MG Imagem: Reprodução/LinkedIn

Em sua primeira versão, Campos disse que discutiu com a mãe no dia anterior ao crime. Como ela não tinha respondido às mensagens, no dia seguinte ele volrou à cidade para falar com a mãe. Ao chegar em casa, se deparou com tudo arrumado e o carro na garagem. Os óculos, o celular e as chaves dela, porém, haviam sumido.

O filho relatou à PM ter feito contato com hospitais e IML, mas sem sucesso. Ele também disse ter pedido as imagens das câmeras de segurança de vizinhos, que mostraram dois carros suspeitos parados em frente à casa, na quinta. Apesar disso, não teria sido possível identificar as placas dos carros e quem entrou e saiu dos veículos.

Campos ainda acessou o WhatsApp da mãe, que estava conectado a um notebook. Ele disse, no entanto, não ter encontrado nada suspeito. No entanto, segundo a polícia, o servidor público mudou a versão e confessou o assassinato.