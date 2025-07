Criptomoedas: bitcoin opera em queda, com melhora limitada no sentimento após acordo EUA-UE

O bitcoin operava em queda na tarde desta segunda, 28, enquanto investidores ainda mantêm cautela no apetite pela criptomoeda após o acordo entre os Estados Unidos e a União Europeia (UE), que fixou a alíquota para importações europeias aos americanos em 15%.

Por volta das 15h50 (de Brasília), o bitcoin recuava 1,05%, a US$ 117.753,52, enquanto o ethereum perdia 1,78%, a US$ 3.779,71, segundo cotações da CoinDesk.

Para o analista da Trade Nation David Morrison, apesar do avanço registrado durante a manhã de hoje, os ganhos do bitcoin são "limitados e ele permanece estagnado em uma faixa de preço". Segundo ele, a criptomoeda não conseguiu se recuperar para as máximas recordes recentes de US$ 123.153 nem mesmo com a legislação americana sobre stablecoins e, no final da semana passada, ainda caiu brevemente para pouco menos de US$ 115 mil devido à realização de lucros.

"Os traders estarão atentos para ver se o bitcoin consegue restabelecer o impulso de alta ou se isso marca o início de uma fase de consolidação mais profunda", escreve o especialista.

De acordo com o analista da Cantor Brett Knoblauch, no entanto, as perspectivas para o bitcoin são positivas. Ele projeta que o bitcoin pode chegar a US$ 1 milhão no futuro. "Se o BTC chegar a US$ 1 milhão, o que acreditamos ser altamente provável em algum momento no futuro, a MicroStrategy poderá se tornar uma das maiores empresas do mundo", disse.

*Com informações da Dow Jones Newswires