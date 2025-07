Coreia do Norte chama propostas de paz da Coreia do Sul de "grande erro de cálculo"

Por Jack Kim

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte não tem interesse em nenhuma política ou proposta de reconciliação da Coreia do Sul, disse nesta segunda-feira a poderosa irmã de seu líder, Kim Jong Un, na primeira resposta às propostas de paz do presidente liberal sul-coreano, Lee Jae Myung.

Houve um otimismo cauteloso no Sul de que o Norte poderia responder positivamente e até mesmo mostrar disposição para retornar ao diálogo, depois que Pyongyang também desligou seus alto-falantes de propaganda, uma medida que, segundo Lee, veio mais cedo do que o esperado.

Kim Yo Jong, uma autoridade sênior do partido governista da Coreia do Norte que supostamente fala em nome de seu líder, disse que a promessa de Lee de compromisso com a aliança de segurança entre a Coreia do Sul e os EUA mostrou que ele não é diferente de seu antecessor hostil.

"Se a Coreia do Sul espera reverter todas as consequências de (suas ações) com algumas palavras sentimentais, não poderia haver erro de cálculo maior do que esse", disse Kim em comentários veiculados pela agência de notícias oficial KCNA.

Lee, que assumiu o cargo em 4 de junho, depois de vencer uma eleição antecipada após a remoção do conservador linha-dura Yoon Suk Yeol por causa de uma tentativa fracassada de lei marcial, prometeu melhorar os laços com Pyongyang que atingiram seu pior nível em anos.

Entre os gestos para aliviar a tensão, Lee suspendeu as transmissões de alto-falantes que veiculavam propaganda anti-Norte do outro lado da fronteira e proibiu o lançamento de balões com folhetos por ativistas que haviam irritado Pyongyang.

Kim, a autoridade norte-coreana, chamou essas medidas de mera reversão de atividades mal-intencionadas que a Coreia do Sul nunca deveria ter iniciado.

"Em outras palavras, não é nem mesmo algo que mereça nossa avaliação", disse ela.

"Mais uma vez, deixamos clara a posição oficial de que, seja qual for a política estabelecida em Seul ou a proposta feita, não estamos interessados, não nos sentaremos com a Coreia do Sul e não há nada a ser discutido."

Após os comentários da KCNA, na segunda-feira, Lee afirmou que é importante restaurar a confiança entre os vizinhos.

O Ministério da Unificação da Coreia do Sul, encarregado de cuidar dos laços entre os dois países, disse que os comentários de Kim Yo Jong "mostram que o muro de desconfiança entre o Sul e o Norte é muito alto como resultado da política hostil e de confronto dos últimos anos".

A Coreia do Sul manterá os esforços de reconciliação e cooperação com o Norte, disse o porta-voz do ministério, Koo Byoung-sam, em uma coletiva de imprensa.