Como baixar febre rápido? Veja remédios caseiros e de farmácia

A febre é uma forma de defesa do organismo e, normalmente, está relacionada a um quadro infeccioso. Porém, outras situações também podem causar a elevação da temperatura corporal, incluindo efeito colateral de alguns remédios e até tumores. A maneira mais fácil de baixar a febre rapidamente é com remédios, mas nem sempre isso é recomendado.

Em bebês, a temperatura acima de 37,1º C indica um estado febril, sendo a febre considerada acima dos 37,8º C. Em adultos, a febre se dá a partir de 38,1º C. Na hora de lidar com o sintoma, existem remédios para baixar febre e também medidas não farmacológicas, mas, antes de qualquer coisa, é importante consultar um médico, já que a febre é um sintoma de diversas condições.

Remédio para baixar febre: qual usar?

Muitos quadros de febre são gerados por infecções como gripe ou viroses associadas. Porém, em muitos casos, ela também pode estar relacionada a condições de saúde que merecem atenção médica - por isso é necessário descobrir o motivo da febre, caso contrário você tomará o remédio sem saber o que está acontecendo.

A automedicação traz riscos, já que pode mascarar o sintoma (como a febre) sem tratar o problema que o está causando. Por isso, é preciso ter atenção a outros sintomas que possam estar relacionados à febre. Por exemplo, se há muita fraqueza, perda de peso, manchas pelo corpo, dor de cabeça muito forte ou outras dores, como dor abdominal, dificuldade para respirar e pressão alta ou muito baixa, pode ser preciso realizar uma consulta para uma melhor avaliação.

Já em quadros de gripe, por exemplo, é possível usar alguns remédios para baixar a febre.

As medicações seguramente usadas são os antitérmicos: dipirona, paracetamol, ibuprofeno. O paracetamol é o único recomendado para crianças menores de um mês;

Remédios para baixar a febre rápido

O consenso indica que a febre é um sintoma, não doença, só precisando ser controlada quando compromete o estado geral do paciente. Nesses casos, alguns dos medicamentos para baixar a febre mais comum são

Advil

Afrin

Apracur

Anador

Arflex

Benegrip

Buscofem

Cimegripe

Cimelide

Coristina D

Deocil

Dipirona

Dorflex

Flanax

Fluviral

Ibupril

Ibuprofeno

Lisador

Loxonin

Maxsulid

Meloxicam

Multigrip

Naldecon

Nimesulida

Nisulid

Novalgina

Paracetamol

Tylenol

Medidas para reduzir a febre sem remédio

Apenas os medicamentos são realmente eficazes para baixar a febre. Medidas caseiras podem favorecer a recuperação durante o quadro infeccioso, mas terão pouco efeito direto sobre a redução da temperatura corporal. Em casos de febre, alguns cuidados básicos incluem:

Retire o excesso de roupas e troque sempre que estiverem úmidas

Coloque uma toalha umedecida em água sobre testa, pulsos e axilas

Tome banho com água morna

Ingira bastante líquido e mantenha uma hidratação adequada

Mantenha o repouso

O que NÃO fazer para reduzir a febre

Algumas medidas a serem evitadas em quadros de febre incluem:

Tomar banho gelado: pode causar um choque térmico, piorar o desconforto e provocar calafrios

Usar álcool ou outros produtos químicos, pois podem causar intoxicação

Usar cobertores e roupas em excesso: apesar de provocar frio, a febre tende a aumentar se o paciente estiver hiperaquecido

Beber líquidos muito quentes: também pode causar hiperaquecimento

Febre na gravidez: pode tomar remédio?

É importante destacar que uma febre na gravidez pode indicar um quadro emergencial e colocar a gravidez em risco. Primeiramente é preciso esclarecer o motivo da febre em consulta médica antes de tomar qualquer medicamento.

Os anti-inflamatórios normalmente não são recomendados durante a gravidez. Caso necessário, o uso de corticoides poderá ser indicado pelo médico.

Fontes: Natan Chehter, médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e com residência em Clínica Médica e em Geriatria pelo Hospital das Clínicas e pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; Domingos Mantelli, graduado em medicina pela faculdade de medicina da Universidade de Santo Amaro; Tatiana Mota, médica pediatra, formada pela Universidade de Mogi das Cruzes e especialista em neonatologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein.