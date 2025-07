Com tornozeleira, Bolsonaro irá a motociata em Brasília amanhã, diz PL

Mesmo com restrições impostas pelo STF, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve participar de uma motociata amanhã (29), em Brasília.

O que aconteceu

Informação foi confirmada pelo PL, partido do ex-presidente, nas redes sociais. É a primeira vez que Bolsonaro participa de uma manifestação do tipo após as medidas cautelares impostas pelo STF (Supremo Tribunal Federal), como o uso de tornozeleira eletrônica e o toque de recolher no período noturno.

A concentração foi marcada para 15h na Granja do Torto, onde ocorre o evento Capital Moto Week. "Mesmo impedido de sair de Brasília por ordem judicial, mesmo com as sequelas da facada que quase tirou sua vida, Jair Bolsonaro segue lutando com coragem pelo Brasil. Agora é a nossa vez de mostrar que ele nunca esteve e nunca estará sozinho", diz a publicação do PL nas redes sociais.

O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) disse que essa provavelmente será a última motociata de Bolsonaro. "Eu acredito que essa vai ser a maior motociata da história do Brasil", escreveu no X.

Além do monitoramento por tornozeleira, Bolsonaro está proibido de usar redes sociais, seja diretamente ou por terceiros. Ele também não pode sair de casa aos fins de semana nem se comunicar com o filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

O ex-presidente pode ser preso se descumprir medidas cautelares. Na semana passada, ele posou para fotos com a tornozeleira eletrônica e falou durante um evento organizado por aliados na Câmara dos Deputados. As imagens circularam nas redes sociais e na imprensa, e Moraes pediu explicações.

As motociatas se tornaram uma espécie de marca do ex-presidente. Ele participou de várias manifestações com motocicletas, inclusive durante a campanha eleitoral de 2022, e chegou a ser multado por não usar capacete.