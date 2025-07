Colheita da segunda safra de milho atinge 68% no Centro-Sul, afirma AgRural

São Paulo, 28 - O levantamento semanal de lavouras da AgRural mostra que 68% da área cultivada com milho na safrinha 2025 estava colhida no Centro-Sul do Brasil até quinta-feira passada (24), em comparação com 55% uma semana antes e 91% um ano atrás. Favorecida pelo tempo mais seco, a colheita avançou com bom ritmo pela terceira semana consecutiva. A expectativa de chuva em algumas áreas também deu fôlego aos trabalhos, com os produtores tentando colher o máximo possível antes do aumento da umidade. As produtividades continuam altas, reforçando o recorde de produção esperado.