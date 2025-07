Ciclone afeta o Sul e SP terá ventos fortes e chuva; veja previsão do tempo

A passagem de uma frente fria pelo litoral paulista causa aumento de nebulosidade, chuvas isoladas, intensas rajadas de vento no início desta semana na cidade de São Paulo. Conforme alerta da Defesa Civil do Estado, a faixa Leste do Estado será a mais afetada. No litoral paulista, há previsão de ressaca e ventos fortes.

Nesta segunda-feira, 28, a capital paulista amanheceu com céu encoberto, ventania e chuva fraca em pontos isolados. À tarde, as instabilidades devem ganhar força, com ocorrência de precipitações de fraca a moderada intensidade. Na capital, os ventos devem superar os 60 quilômetros por hora.

A frente fria se afasta do Estado nesta terça-feira, 29, dando lugar a uma massa de ar polar que provoca acentuado declínio das temperaturas. A capital deve ter mínima de 9ºC. A condição climática deve se manter desta forma ao menos até quinta-feira, 31.

Veja a previsão, de acordo com a empresa Meteoblue:

Segunda-feira: entre 16ºC e 25ºC;

Terça-feira: entre 9ºC e 17ºC;

Quarta-feira: entre 7ºC e 15ºC;

Quinta-feira: entre 7ºC e 19ºC;

Sexta-feira: entre 9ºC e 23ºC.

Frente fria e ciclone no Sul

No Sul do Brasil, a frente fria associada a um ciclone extratropical mantém o tempo instável nos três Estados da região (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), de acordo com a empresa de meteorologia Climatempo. "A condição será de muita nebulosidade e chuva na forma de pancadas, com intensidade moderada. Destaque para o leste gaúcho e o sudeste catarinense", alerta.

Esta segunda-feira também será marcada por rajadas de vento que variam entre 51 km/h e 70 km/h no centro-leste do Rio Grande do Sul e alcançam 71 km/h a 90 km/h no leste gaúcho, em Santa Catarina e no Paraná. No litoral norte do Rio Grande do Sul, a ventania pode superar os 90 km/h.