Chile pedirá que EUA incluam cobre em acordo comercial

SANTIAGO (Reuters) - O Chile espera que as tarifas sobre o cobre dos EUA sejam discutidas nas negociações comerciais mais amplas com o país em Washington esta semana, disse o ministro das Finanças Mario Marcel nesta segunda-feira, em entrevista ao programa de rádio local Duna.

Marcel acrescentou que o Chile solicitará que quaisquer tarifas sejam incluídas em um acordo comercial mais amplo com os Estados Unidos. O governo do presidente Donald Trump afirmou que imporá tarifas de 50% sobre as importações de cobre a partir de 1º de agosto.

O Chile é o maior fornecedor mundial do metal vermelho e também o maior fornecedor de cobre refinado para os EUA, embora envie volumes muito maiores para a China.

Segunda-feira marca o início de uma segunda rodada de negociações entre autoridades chilenas e o escritório do Representante Comercial dos EUA.

"Esperamos que essas conversas que estamos iniciando hoje em Washington também abordem a questão do cobre", disse Marcel. "Porque não seria muito útil para nós ter um acordo comercial que excluísse mais da metade das nossas exportações para os EUA, como cobre e madeira."

Quando questionado se o Chile buscaria isenção às tarifas de cobre dos EUA impostas por Trump, o ministro disse que o país tentaria que quaisquer tarifas fossem incluídas em um pacto comercial mais amplo.

"Queremos que isso faça parte do acordo, dentro das discussões comerciais mais amplas com o Chile -- não algo tratado separadamente -- porque é uma questão muito central", disse o ministro.

Marcel observou que outros países incluíram isenções e exceções em seus acordos comerciais.

(Reportagem de Fabian Cambero; texto de Daina Beth Solomon)