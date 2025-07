CFM proíbe o uso de anestesia geral e sedação para realização de tatuagem

O CFM (Conselho Federal de Medicina) proibiu hoje o uso de anestésicos para a realização de tatuagens.

O que aconteceu

Medida já está em vigor. A decisão foi tomada após uma sessão plenária extraordinária do Conselho, que ocorreu no dia 20 de julho, e publicada hoje no Diário Oficial da União.

Sedação, anestesia geral ou bloqueios anestésicos periféricos estão proibidos para este uso. De acordo com a resolução, os médicos não podem fazer essas aplicações, independente de qual seja o tamanho ou localização da tatuagem.

A exceção é para casos de tatuagens indicadas por médicos para reconstrução de partes do corpo. Um exemplo disso é o procedimento que visa restaurar a aparência do mamilo e aréola após a mastectomia, usando pigmentos para criar ilusão tridimensional ou para adicionar cor.

Em janeiro, um influenciador morreu após tomar uma anestesia geral para ser tatuado. Ricardo Godoi, de 46 anos, teria tido um problema respiratório depois da sedação em Itapema (SC). O médico responsável por anestesiá-lo foi denunciado por homicídio culposo, já que não fez consulta prévia com o paciente.

A prática também é comum entre famosos. No ano passado, o MC Daniel mostrou o processo de sete horas para cobrir as costas em centro médico e com anestesia. Em vídeo, ele aparece deitado, com touca e sob os primeiros efeitos do anestésico. Depois, pelo menos quatro pessoas são vistas fazendo a tatuagem colorida ao mesmo tempo.

Quais os riscos de sedação para tatuagem?

São os mesmos de uma cirurgia e condições do paciente podem impedir procedimento. "Há fatores relacionados aos procedimentos, como a intensidade e extensão da intervenção, e fatores relacionados às condições físicas do próprio paciente, como a presença de doenças que possam comprometer e até impedir a realização e adiamento de procedimentos eletivos", disse a SBA (Sociedade Brasileira de Anestesiologia) em nota sobre o assunto divulgada em outubro do ano passado.

Paciente deve ser acompanhado todo o tempo por anestesista. O risco não tem a ver com a tatuagem, mas com a anestesia geral, um procedimento delicado e que afeta todo o organismo. O médico precisa ficar ao lado do paciente acompanhando respiração, ventilação, pressão, batimentos cardíacos, temperatura corporal e outras possíveis alterações.

Quando há histórico de problemas cardíacos, esses cuidados precisam ser ainda maiores. Especialistas não recomendam o uso de anestésicos tão agressivos para um procedimento tão simples como a tatuagem.