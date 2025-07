CEO da Nvidia diz qual área escolheria na faculdade se tivesse 20 anos hoje

CEO da Nvidia, empresa mais valiosa do mundo, Jensen Huang revelou a área de estudo que se concentraria caso pudesse voltar aos 20 anos de idade: ciências físicas, segmento que abrange campos como física, química, astronomia e ciências da terra.

O que aconteceu

A declaração foi dada, segundo a CNBC, durante viagem a Pequim na semana passada após a pergunta de um jornalista: "Se você fosse uma versão de 22 anos de Jensen, recém-formado hoje em 2025, mas com a mesma ambição, no que você se concentraria?". A resposta veio com uma correção: ele se formou precocemente, aos 20 anos.

Para o jovem Jensen de 20 anos, recém-formado agora, ele provavelmente teria escolhido... mais as ciências físicas do que as ciências de software Jensen Huang

Huang obteve seu diploma em engenharia elétrica pela Universidade de Oregon em 1984. Mais tarde, fez mestrado em engenharia elétrica pela Universidade de Stanford, em 1992, conforme consta no site da Nvidia.

Um ano depois, em abril de 1993, Huang cofundou a Nvidia com os engenheiros Chris Malachowsky e Curtis Priem. Sob a liderança de Huang como CEO, a fabricante de chips se tornou a empresa mais valiosa do mundo. A Nvidia também se tornou a primeira empresa do mundo a atingir um valor de mercado de US$ 4 trilhões na última semana.

Huang não se aprofundou no motivo para citar as ciências físicas, mas o campo tem papel essencial na evolução da IA e, consequentemente, de sua empresa, que hoje se autodenomina 'líder mundial em computação de inteligência artificial'. Em outra entrevista, de janeiro deste ano, Huang compartilhou com jornalistas sua visão sobre o futuro da ciência e da IA.