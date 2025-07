Carla: Exército aprova ordem de Moraes para réus militares não usarem farda

O Exército fez uma avaliação positiva da decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes ao proibir que réus militares usassem farda durante interrogatório da trama golpista, revelou a colunista Carla Araújo na edição de hoje do UOL News.

Rafael Henrique Tamai Rocha, juiz auxiliar do gabinete de Moraes, disse que o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) justificou sua decisão uma vez que "a acusação é voltada contra os militares, e não contra o Exército". Os tenentes-coronéis Rafael Martins de Oliveira e Hélio Ferreira Lima compareceram fardados ao interrogatório e precisaram trocar de roupa.

Tomás Paiva, comandante do Exército, tem uma relação cordial e institucional com Moraes. Essa fala do [José] Múcio [ministro da Defesa] de que é preciso 'separar o CPF das pessoas que estão sendo julgadas da instituição' é uma frase que vem sendo repetido. Por isso, eles [o Exército] dizem não ver a hora desse julgamento acabar.

Segundo o Exército me disse hoje, não houve uma orientação deles para usarem ou não fardas. Não houve uma determinação vinda dos militares para essa decisão que foi tomada por Moraes. Nos bastidores, evidentemente, os generais com os quais falei hoje disseram ser ótimo que se retirem as fardas desses militares que estão no banco dos réus para que possam se julgar as pessoas e deixar de lado a instituição. Carla Araújo, colunista do UOL

Carla ressaltou que o Exército vê a decisão de Moraes como um elemento importante para a recuperação de sua imagem, desgastada durante a gestão de Bolsonaro e com o envolvimento de alguns de seus membros na trama golpista.

Eles têm feito pesquisas sobre a imagem do Exército, que era bastante alta junto à sociedade brasileira e vem caindo ao longo do governo Bolsonaro e com toda essa investigação. Eles falam que estão em viés de recuperação.

Hoje, esta é a avaliação interna do Exército justamente porque estão conseguindo avançar nesse julgamento sem ter essa imagem. Durante seu depoimento, Mauro Cid [tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro] foi algumas vezes de farda e houve esse incômodo, mas naquele momento não podia tirar a farda dele.

Eles não pediram, mas gostaram bastante dessa determinação de Moraes. Carla Araújo, colunista do UOL

Josias: Veto ao uso de fardas por réus militares deveria vir do Exército

Alexandre de Moraes acertou ao determinar a proibição do uso de fardas por réus militares durante interrogatório sobre a trama golpista, mas o veto deveria partir do Exército, analisou o colunista Josias de Souza.

O mais surpreendente não é o fato de Moraes ter determinado que os oficiais do Exército despissem a farda, mas que eles tenham se julgado no direito de usá-la. De fato, eles estavam autorizados porque não houve uma proibição do Exército.

Metaforicamente, quase 70% do banco dos réus da trama golpista veste farda. Alguns já perceberam a vergonha à qual submetem as instituições que deveriam representar quando comparecem a eventos como esse fardados.

O Exército não fazer nada no caso desses 'kids pretos'... Nada é uma palavra que ultrapassa tudo. A proibição não deveria vir do ministro Moraes. O Exército já deveria ter dado uma ordem interna. Às favas com os regulamentos. São oficiais prestes a amargar uma sentença condenatória por terem conspirado contra a democracia brasileira e tramado assassinatos. Josias de Souza, colunista do UOL

Assista ao comentário na íntegra:

