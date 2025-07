Campeão em Washington, De Minaur volta ao Top 10 do ranking da ATP

O tenista australiano Alex De Minaur, campeão do ATP 500 de Washington no domingo, voltou ao Top 10 do tênis masculino ao subir cinco posições para ficar na oitava posição.

De Minaur venceu na final de Washington o espanhol Alejandro Davidovich, que graças à campanha na capital americana entrou pela primeira vez no Top 20, assumindo a 19ª colocação.

O brasileiro João Fonseca, que não joga desde a eliminação na terceira rodada de Wimbledon, caiu duas posições na lista e agora é o número 49 do mundo.

João entra em quadra nesta segunda-feira para enfrentar o australiano Tristan Schoolkate (N.103), na primeira rodada do Masters 1000 de Toronto.

No topo do ranking continua o italiano Jannik Sinner, seguido pelo espanhol Carlos Alcaraz (N.2), o alemão Alexander Zverev (N.3), o americano Taylor Fritz (N.4) e o britânico Jack Draper (N.5).

-- Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira, 28 de julho de 2025:

1. Jannik Sinner (ITA) 12.030 pts

2. Carlos Alcaraz (ESP) 8.600

3. Alexander Zverev (ALE) 6.030

4. Taylor Fritz (EUA) 5.135

5. Jack Draper (GBR) 4.650

6. Novak Djokovic (SRV) 4.130

7. Ben Shelton (EUA) 3.520 (+1)

8. Alex De Minaur (AUS) 3.335 (+5)

9. Holger Rune (DIN) 3.250

10. Lorenzo Musetti (ITA) 3.195 (-1)

11. Andrey Rublev (RUS) 3.110 (-1)

12. Frances Tiafoe (EUA) 2.990 (-1)

13. Casper Ruud (NOR) 2.905 (-1)

14. Daniil Medvedev (RUS) 2.720

15. Tommy Paul (EUA) 2.620

16. Karen Khachanov (RUS) 2.590

17. Flavio Cobolli (ITA) 2.385 (+1)

18. Jakub Mensik (CZE) 2.362 (-1)

19. Alejandro Davidovich (ESP) 2.225 (+7)

20. Grigor Dimitrov (BUL) 2.155

...

49. João Fonseca (BRA) 1.110 (-2)

ig/mcd/pb/cb

© Agence France-Presse