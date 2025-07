Camex aplica antidumping por 5 anos a tubos de aço inoxidável da Índia e Taipé Chinês

O Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Camex) aplicou direito antidumping definitivo por um prazo de até cinco anos às importações de tubos de aço inoxidável originárias da Índia e Taipé Chinês. De acordo com resolução publicada no Diário Oficial da União (DOU), a investigação foi aberta após denúncia da Associação Brasileira dos Processadores e Distribuidores de Aços Inoxidáveis (Aprodinox) em maio do ano passado.

O órgão também aplicou direito antidumping definitivo por um prazo de até cinco anos às importações brasileiras de anidrido ftálico originárias da China. A Camex ainda prorrogou por mais cinco anos o direito antidumping definitivo às importações brasileiras de tubos de aço carbono - sem costura, de condução (line pipe), utilizados para oleodutos e gasodutos, com diâmetro externo superior a cinco polegadas nominais (141,3 mm), mas não superior a 14 polegadas nominais (355,6 mm) - originárias da China.