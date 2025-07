Brasil precisa envolver setor privado nas negociações tarifárias com Washington

A disputa comercial entre Brasil e Estados Unidos caminha para um ponto de ebulição, com a tarifa de 50% prestes a entrar em vigor em 1º de agosto. O que se vê é uma urgência palpável, mas o governo brasileiro parece insistir em uma abordagem que soa mais como hesitação do que como astúcia.

Thiago de Aragão, analista político

Apesar de ter explorado canais diplomáticos tradicionais, reuniões, cartas formais e argumentos técnicos, nada surtiu efeito na Casa Branca. Trump mantém um silêncio ensurdecedor, valendo-se da intimidação como moeda de troca, um truque que já conhecemos, mas ao qual o Brasil responde com uma passividade que deixa a desejar.

Aqui, cabe questionar: será que essa estratégia de "silêncio como tática" não reflete, na verdade, uma falta de assertividade por parte do Brasil? A legislação permite retaliações calibradas, produto a produto, mas o que se observa é um excesso de cautela, com esforços nos bastidores que priorizam diálogos discretos com empresas americanas, o USTR e aliados no Congresso.

O argumento de que as tarifas machucam mais os consumidores e indústrias dos EUA é válido, mas depender tanto dessa narrativa externa revela uma vulnerabilidade: o Brasil parece apostar em que os outros resolvam o problema, em vez de impor consequências mais imediatas.

Enquanto isso, o cardápio de alternativas, de apelos à OMC a revisões de contratos, passando por retaliações seletivas como cortes em incentivos para plataformas de streaming ou obstáculos em licitações para firmas americanas, é montado com lentidão excessiva. Essa demora em agir de forma mais decisiva pode ser interpretada como uma fraqueza, permitindo que os EUA ditam o ritmo sem pressa.

"Ingenuidade"

A visão pragmática sugere que operar em múltiplas frentes é essencial, mas o Brasil peca ao priorizar adiamentos curtos, como 30 ou 60 dias, na esperança de que articulações políticas nos EUA deem frutos. Essa dependência de prazos estendidos, sem contramedidas mais robustas em paralelo, arrisca prolongar a incerteza e enfraquecer a posição negociadora. As retaliações pontuais, quando desenhadas, vêm com um cuidado exagerado para não "fechar portas", o que, em um jogo assimétrico, pode ser visto como ingenuidade.

Há, sim, um esforço para diversificar parcerias, olhando para Europa, países árabes, Índia e África, o que é louvável em teoria. No entanto, essa movimentação silenciosa não passa de uma reação tardia a uma dependência histórica dos EUA, e usá-la como argumento nas negociações, "a fila anda", soa mais como blefe do que como ameaça crível, especialmente se não for respaldada por ações concretas e rápidas.

No fundo, o Brasil não está jogando para vencer com gritos, mas sua preferência por ganhar tempo, sem uma dose maior de firmeza, pode se revelar uma estratégia aquém do necessário. Nessa partida desequilibrada, uma postura mais crítica e proativa faria toda a diferença para não se tornar mero espectador de suas próprias desvantagens.