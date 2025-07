Brasil deixar Mapa da Fome é reflexo de programas sociais, diz ministro

O Brasil saiu do mapa da fome da FAO, a organização de alimentação e agricultura da ONU, reflexo de alguns programas sociais do governo nacional, como o Bolsa Família, apontou Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, em entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

Além de tirar a fome, o presidente Lula coloca outra missão para o MDS [Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome] integrado com todo o governo e as várias áreas, município, estado, que tivemos um importante apoio do Congresso Nacional, onde veja, a garantia de que também possam essas pessoas superar a pobreza.

Então, um conjunto de programas voltados para o emprego e o empreendedorismo também tem dado um bom resultado. Claro, a economia crescendo sobre o comando do presidente Lula, do ministro Fernando Haddad, todas as equipes, garantindo que, com isso, a gente tenha, por exemplo, o ganho real do salário mínimo.

E, quanto mais a economia cresce, a gente prepara as pessoas que são do Bolsa Família e do Cadastro Único, inclusive com o setor privado, E olha só o resultado: já são, desde 2003, 17 milhões e meio de pessoas no Bolsa Família do Cadastro Único que celebraram o contrato de admissão ao trabalho.

Há 20 anos, a fome era a realidade para 5,7% dos brasileiros, cerca de 10 milhões de pessoas, mas caiu a partir da implementação do programa Fome Zero, e em 2014, o Brasil saiu do mapa da FAO.

No entanto, a pandemia da covid-19 e o desmonte de alguns programas sociais fizeram o Brasil voltar ao mapa em 2021. Naquele ano, 4,1% dos brasileiros passavam fome. Quatro anos depois, a lista é apresentada sem a presença do país.

O ministro do Desenvolvimento trouxe números mostrando os resultados destes programas sociais para a população, que consegue novos empregos.

No ano de 2024, o Brasil teve 1,7 milhão de novos empregos. Destes, 98,8% das vagas, o povo do Bolsa Família, o povo do Cadastro Único.

Ou seja, as pessoas, sim, querem trabalhar, querem emprego decente, estão trabalhando e ajudando o Brasil. Do outro lado, no empreendedorismo, Sebrae comprova que já alcançamos nove milhões de novos pequenos negócios desde o ano de 2023.

E aqui, uma boa parte, aproximadamente 4,7 milhões, quase cinco milhões desses pequenos negócios, o povo do Cadastro Único do Bolsa Família. Então, esse caminho é que está ajudando a tirar a pessoa da pobreza.

