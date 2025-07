Bombeiros combatem incêndios na Turquia, Grécia e Albânia

ATENAS (Reuters) - Bombeiros lutavam nesta segunda-feira para apagar incêndios florestais em três províncias separadas da Turquia, na Grécia e perto de um resort turístico na Albânia, alimentados por ventos fortes após dias de calor escaldante na região do Mediterrâneo.

A fumaça pairava sobre a província montanhosa de Karabuk, no Mar Negro, 200 quilômetros ao norte da capital turca, Ancara, enquanto um incêndio florestal que se alastrava pelo sexto dia forçava a retirada de mais de uma dúzia de vilarejos e queimava áreas de florestas.

Na província de Bursa, no noroeste do país, três bombeiros morreram no domingo quando seu veículo caiu, informou o Ministério das Florestas da Turquia nesta segunda-feira. As equipes combatiam dois incêndios separados nesta segunda-feira, após a retirada de mais de 3.600 pessoas de vilarejos nas províncias de Mersin e Antalya, no sul do país.

A Turquia sofreu dezenas de incêndios florestais nas últimas semanas com o aumento das temperaturas, e 10 bombeiros morreram na semana passada no combate a um incêndio na província central de Eskisehir.

Verões quentes e secos são comuns na região do Mediterrâneo, mas ondas de calor mais intensas contribuíram para incêndios florestais destrutivos nos últimos anos em meio ao rápido aumento das temperaturas em todo o mundo.

Pelo menos 44 incêndios florestais eclodiram na Grécia nas últimas 24 horas, informou o corpo de bombeiros na tarde desta segunda-feira.

Na ilha grega de Kythera, no sul do país, ventos fortes reacenderam um incêndio que estava queimando desde sábado. Em Atenas, os bombeiros contiveram rapidamente um incêndio que começou no sopé do Monte Hymettus, perto de um campus universitário e de subúrbios densamente povoados.

Na Albânia, mais de 900 bombeiros auxiliados pelo Exército lutavam para controlar um incêndio florestal antes que ele atingisse a cidade litorânea de Saranda e outros resorts turísticos no sul do país, na costa jônica.

Treze pessoas foram presas por crimes de incêndio criminoso nos últimos três dias, segundo a polícia.

A Bulgária, auxiliada por vários países europeus, enviou aviões de combate a incêndios para ajudar a controlar um grande incêndio florestal perto da fronteira entre a Bulgária e a Turquia.

Até o momento, as chamas queimaram mais de 6 mil hectares no total. Duas pessoas foram detidas pelas autoridades que investigam a causa dos incêndios, de acordo com a mídia local.

No fim de semana, vários vilarejos na Grécia foram esvaziados e cinco pessoas ficaram feridas em incêndios florestais separados.

Enquanto a Grécia se livrava de sua terceira onda de calor de verão nesta segunda-feira, o tempo chuvoso na Sérvia ajudou os bombeiros a controlar mais de 100 incêndios.

(Reportagem de Fatos Bytyci em Pristina, Tuvan Gumrukcu em Ancara, Daria Sito-Sucic em Sarajevo e Aleksandar Vasovic em Belgrado)