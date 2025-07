Bolsas da Europa sobem, com tecnologia e fármacos em destaque, após acordo comercial EUA-UE

Por Sergio Caldas

São Paulo, 28/07/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta segunda-feira, impulsionadas por ações de tecnologia e da indústria farmacêutica, após a União Europeia garantir um acordo comercial com os EUA que reduziu pela metade as tarifas a ser impostas ao bloco.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,55%, a 552,97 pontos. Apenas o subíndice de tecnologia exibia alta de 1,6%, enquanto o de cuidados de saúde, que engloba grandes farmacêuticas, subia 1%.

O presidente dos EUA, Donald Trump, fechou ontem um acordo com a União Europeia que estipula tarifas "recíprocas" de 15% à maioria dos produtos do bloco. Antes do compromisso, a UE estava sujeita a uma tarifação de 30%.

Investidores na Europa também estão atentos a uma nova rodada de negociações tarifárias entre EUA e China, que começa hoje em Estocolmo, a capital sueca. A expectativa é que os dois lados renovem a trégua comercial em vigor.

Da temporada de balanços, a Heineken era destaque negativo, com tombo de 5,2% em Amsterdã, após a segunda maior cervejaria do lucrar menos que o esperado e decepcionar em termos de volume de vendas no primeiro semestre do ano.

Às 6h42 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,12%, a de Paris avançava 0,65% e a de Frankfurt ganhava 0,35%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas altas de 0,84%, 0,80% e 0,02%.

