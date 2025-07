BNDES aprova R$1 bi para construção de complexo solar da Atlas Renewable Energy em MG

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento no valor de R$1 bilhão para a Atlas Renewable Energy construir 11 usinas fotovoltaicas no município de Arinos, em Minas Gerais, informou o banco de fomento nesta segunda-feira.

Previsto para entrar em operação no início de 2026, o complexo solar Draco terá capacidade instalada total de 505 megawatts em corrente alternada (MWac). O projeto também prevê a implantação de um sistema de transmissão associado, formado por uma subestação de 500 kV e uma linha de transmissão com aproximadamente 15 quilômetros de extensão.

"É um projeto que agrega um volume significativo de energia limpa e renovável à nossa matriz elétrica e atende às diretrizes de descarbonização da política industrial do governo do presidente Lula... A agenda verde está no centro da estratégia de atuação do banco", afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em comunicado.

A previsão é que o complexo solar possa gerar cerca de 2.100 empregos na fase de implantação.

Foi anunciado no ano passado que o projeto mineiro da Atlas teria como consumidor de energia a V.tal, empresa de infraestrutura digital controlada pelo BTG e importante investidora em data centers no Brasil.

"O complexo solar Draco representa mais do que um investimento em energia solar, mas o compromisso da Atlas em suportar o desenvolvimento da indústria brasileira com base em energia sustentável, e marca nossa presença no setor de data centers", afirmou Fabio Bortoluzo, diretor-geral da Atlas Renewable Energy no Brasil.

O projeto, que está sendo financiado com recursos do Finem e do Fundo Clima, está alinhado ao esforço do Plano Nacional sobre Mudanças Climáticas (PNMC) para redução das emissões de gases de efeito estufa.

(Por Rodrigo Viga Gaier)