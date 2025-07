Ataque a tiros deixa quatro mortos em mercado popular na Tailândia

Quatro agentes de segurança morreram e uma pessoa ficou ferida nesta segunda-feira(28) em um ataque a tiros a um mercado popular de produtos frescos na capital tailandesa, segundo informou a polícia.

"A polícia está investigando o motivo dos disparos. Por enquanto, trata-se de um ataque a tiros em massa", declarou à AFP Worapat Sukthai, subdiretor do distrito policial de Bang Sue em Bangkok, onde ocorreu o incidente.

A polícia informou que o agressor suicidou-se após os disparos e que está investigando "qualquer possível ligação" com os atuais confrontos na fronteira entre a Tailândia e o Camboja.

O incidente ocorreu no mercado Or Tor Kor, que fica perto do mercado Chatuchak, um destino turístico popular em Bangcoc e que atrai muitos visitantes nos fins de semana.

Os ataques a tiros são frequentes na Tailândia, um país onde o acesso a armas de fogo podem é relativamente fácil.

tak/jts/vgu/sba/pb/zm/jc

© Agence France-Presse