'Marcha, sem cadência': a rotina de alunos em uma escola cívico-militar

Do UOL, em São José do Rio Preto

A rotina dos alunos do CCM (Colégio Cívico-Militar) de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, é marcada por cerimônias e regras inspiradas no dia a dia de academias militares brasileiras.

O UOL visitou a escola no ano passado para conhecer um modelo de ensino cívico-militar, após a sanção de uma lei paulista que possibilitou a definição de 100 colégios estaduais que poderão adotar a mesma estrutura militarizada ainda em 2025.

Embora conte com a estrutura de um colégio particular de ensino integral e não tenha relação direta com o governo paulista, o colégio de Rio Preto adota um modelo escolar parecido ao proposto pela gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), que hoje enfrenta um impasse judicial que pode adiar a inauguração das escolas cívico-militares estaduais, prevista iniclamente para agosto.

Semelhança entre modelos privado e estadual

O colégio interiorano opera sob os mesmos moldes do projeto cívico-militar estadual. Em ambos modelos, enquanto militares da reserva desarmados são treinados para atuar como monitores disciplinares, professores civis seguem responsáveis pela aplicação do conteúdo em sala de aula, conforme as diretrizes da BNCC (Base Nacional Comum Curricular).

Além das matérias tradicionais, os alunos do CCM cursam disciplinas extracurriculares obrigatórias. Uma delas é a Liderança Cidadã, ministrada por uma sargento reformada que ensina os estudantes sobre "valores cívicos", símbolos patrióticos e formação militar. Também para os colégios cívico-militares estaduais estão previstas aulas conduzidas por oficiais dentro do Projeto Valores, que inclui conteúdos sobre ética e civismo.

A rotina dos alunos no CCM de Rio Preto

Logo na entrada do colégio particular, pouco antes das 7h, alunos do ensino médio são esperados pelos supervisores disciplinares das turmas, major Gonzaga e tenente Lima. Além deles, três sargentos se dividem como monitores dos cerca de 180 estudantes da escola, com idades entre 10 e 17 anos.

Ao passarem pelos superiores, os adolescentes prestam continência e seguem para a quadra poliesportiva. O ginásio é gradualmente ocupado por dezenas de meninos e meninas que se posicionam em fileiras para o início da "formatura" — cerimônia militar que antecede as aulas diariamente.

A solenidade é supervisionada pelos militares, mas conduzida pelos alunos escolhidos como "líderes" das turmas. A exemplo dos comandantes de tropas oficiais, as lideranças juvenis se colocam à frente dos demais estudantes, todos fardados, em postura ereta, com os braços para trás e o olhar fixo para a frente.

Estudantes do ensino médio e fundamental em formação militar durante "formatura diária" no CCM de Rio Preto Imagem: Manuela Rached Pereira / UOL

Em silêncio, os adolescentes aguardam o comando para saudar o hasteamento da bandeira do Brasil.

"Em continência à bandeira nacional brasileira, apresentar armas!", brada uma das lideranças juvenis, reproduzindo um trecho da ordem-unida (formação de tropas) adotada em academias militares, enquanto os adolescentes, sincronizados, juntam as pernas e erguem a mão direita em sinal de continência.

Na sequência, os estudantes se preparam para cantar, em coro, uma canção patriótica. "Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil", diz o refrão do Hino da Independência, o escolhido do dia.

"Ensino Médio, sentido! Em direção à sala de aula, sem cadência, marcha!", ordena a líder da turma, que leva nas mãos uma prancheta de controle. Os alunos seguem marchando para fora da quadra, onde, na sequência, ocorre a "formatura" dos mais novos.

Os 'líderes'

No colégio, os líderes estudantis são diferenciados por insígnias (broches) presos à farda e desempenham funções específicas.

Líderes de classe e série são distinguidos por insígnia no uniforme militar Imagem: Manuela Rached Pereira / UOL

Em cada turma, um aluno diferente é nomeado "líder da classe" por dia. No período, ele fica responsável por conduzir os colegas dentro da sala de aula e reportar aos professores eventuais faltas, desobediências e esquecimentos dos demais.

Já os "líderes de série" assumem funções de maior prestígio ao longo de um bimestre, ao fim do qual podem ter seus títulos renovados se mantiverem uma "média intelectual e de conduta acima dos demais", explica o major Gonzaga.

Entre outras atribuições, essas lideranças são convidadas pela diretoria a participar de decisões relacionadas ao dia a dia escolar, fazem as refeições no colégio primeiro e representam a escola em eventos estudantis.

Sobre o motivo da distinção dos estudantes, o major diz: "Faz parte do nosso modelo para desenvolver o protagonismo do aluno e mostrar que, ele se esforçando, vai alcançar o seu objetivo e ter precedência sobre os demais".

'Padrão como igualdade'

Os alunos do CCM devem seguir um mesmo padrão estético e comportamental, listado nas Normas de Conduta do colégio. Entre as exigências, estão regras sobre vestuários e cortes específicos de cabelo, além de proibições sobre o uso de acessórios.

O uniforme dos estudantes do colégio se assemelha à farda de um policial militar paulista: inclui casquete, camisa com insígnias, calça cinza e acessórios pretos. Cada estudante é identificado por um "nome de guerra", geralmente um de seus sobrenomes.

Também há regras rígidas para o cabelo. Os meninos devem usar cortes curtos e padronizados. É proibido usar barba, bigode ou brincos. Para as alunas, são exigidos penteados acima da gola do uniforme, sem franjas expostas. Cabelos mais longos devem ser presos em coque, rabo ou trança simples, com acessórios permitidos apenas na mesma cor do cabelo ou pretos.

Mechas, piercings e acessórios similares são proibidos a todos os alunos.

Lista de regras listadas nas "Normas de Conduta" do colégio sobre o cabelo dos alunos Imagem: Manuela Rached Pereira / UOL

Renata Azevedo, diretora do colégio até o fim do ano passado, defende a padronização dos adolescentes: "Para nós, inclusão é isso, andar como todo mundo anda".

"Por que eles têm tudo igualzinho aqui dentro?! Porque queremos essa igualdade na sociedade", diz Azevedo, que é pedagoga de formação, além de filha e irmã de militares.

Nós temos alunos de diversas classes sociais aqui, além de deficientes intelectuais, com autismo, TDAH, dislexia. Mas isso tudo aqui dentro é imperceptível. Os outros alunos não sabem, não enxergam, porque o nosso olhar é para sermos igualitários Renata Azevedo, ex-diretora do colégio e atual secretária de Educação de Rio Preto

O que dizem alunos

Parte dos alunos ouvidos pela reportagem*, principalmente os que almejam se tornar líderes, afirma estar adaptada ao modelo do colégio, que dá descontos na matrícula de estudantes com familiares militares e incentiva adolescentes que consideram seguir carreira no Exército.

Tive muita dificuldade de me adaptar a algumas regras porque, na minha antiga escola, era mais tranquilo, mas agora não tenho mais. (...) Tem questões de atraso e comportamento que tive que mudar muito, [como] prestar continência ao professor e dar justificativa para tudo . Aluna do 1° ano do Ensino Médio

Entre os alunos aparentemente mais tímidos, a maioria preferiu não falar com a reportagem. Dois deles, porém, afirmaram, durante um breve momento longe dos líderes e supervisores militares, que estavam ali por decisão dos pais e que gostariam de mudar de colégio.

Diretora nomeada secretária

Em janeiro, a diretora, Renata Azevedo, foi nomeada secretária municipal de Educação de São José do Rio Preto pelo coautor do modelo escolar adotado no colégio cívico-militar, coronel Fábio Cândido, eleito prefeito do município pelo PL em 2024.

Junto a outros dois coronéis reformados, Cândido elaborou em 2019 o modelo educacional do CCM de Rio Preto, posteriormente patenteado pela Defenda PM (Associação de Oficiais Militares do Estado de São Paulo em Defesa da Polícia Militar).

O prefeito e coautor do modelo escolar se autodeclara "soldado" do ex-presidente Jair Bolsonaro e alinhado ao secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite.

Ele diz que, junto aos colegas Ernesto Puglia Neto e Márcio Cortez Maya Garcia, foi encorajado a criar um projeto de colégio cívico-militar após a eleição de 2018, que colocou o primeiro militar na presidência desde a redemocratização. Apesar disso, Cândido afirma que o modelo "não incentiva ideologias" e se tornou referência para o governo de Tarcísio de Freitas.

Questionada se pretende adotar um modelo igual ou semelhante ao patenteado pela Defenda PM, a Secretaria de Educação paulista afirmou apenas que desenvolveu seu próprio projeto educacional cívico-militar, sem entrar em detalhes sobre como será o dia a dia escolar. Também procurada, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) apenas encaminhou os questionamentos à pasta educacional.

Modelo alvo de críticas

Entre os críticos do modelo cívico-militar, estão educadores e pesquisadores que avaliam a aplicação do modelo como um "grave equívoco de política pública", conforme define Olavo Nogueira Filho, diretor executivo do Todos Pela Educação. Segundo ele, ao contrário do que prega o modelo cívico-militar, referências internacionais em educação "apostam na formação de professores e estimulam a individualidade e diferentes projetos de vida dos jovens".

Esse esforço de militarizar o ensino, com militares aposentados nas escolas, disciplina imposta pela lógica do punitivismo e o discurso de isenção ideológica, não encontra paralelo algum com as múltiplas experiências internacionais e nacionais de sucesso Olavo Nogueira Filho, diretor executivo do Todos Pela Educação

*A reportagem optou por preservar a identidade dos alunos.