Alckmin diz que Brasil está dialogando com EUA "com reserva" sobre tarifas

BRASÍLIA (Reuters) - O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta segunda-feira que o governo brasileiro está dialogando com o governo dos Estados Unidos sobre tarifas pelos canais institucionais e com reserva.

Em entrevista à imprensa, Alckmin não apresentou elementos concretos sobre a negociação, mas afirmou que todo o empenho do governo nesta semana é para "resolver o problema" da taxação de 50% sobre produtos brasileiros exportados ao EUA, prevista para entrar em vigor dia 1º de agosto.

(Por Lisandra Paraguassu)