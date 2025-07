Ações europeias fecham em baixa em meio a respostas mistas a acordo comercial entre EUA e UE

Por Twesha Dikshit e Ragini Mathur

(Reuters) - As ações europeias recuaram de uma máxima de quatro meses e fecharam a sessão desta segunda-feira em leve baixa, com os investidores avaliando as implicações do acordo comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia.

O índice pan-europeu STOXX 600 chegou a subir até 1%, atingindo um pico em quatro meses, com o alívio inicial de que as negociações prolongadas resultaram em um acordo para uma tarifa de 15% dos EUA à maioria dos produtos da UE - uma redução significativa em relação à taxa de 30% ameaçada anteriormente.

No entanto, o índice fechou em queda de 0,2%, uma vez que o acordo acabou com as expectativas de um acordo zero a zero e de uma tarifa média de cerca de 2,5% como no ano passado.

"Embora a tarifa de 15% sobre a maioria das exportações da UE seja menor do que os 30% ameaçados, ainda é um salto acentuado em relação aos níveis anteriores a 2025, quando muitos produtos enfrentavam tarifas abaixo de 3%, e provavelmente aumentará as pressões inflacionárias nos próximos meses ", disse Lale Akoner, analista de mercado global da eToro.

Ações relacionadas a automóveis estavam entre os setores com pior desempenho, com queda de 1,7%. A tarifa básica reduz os impostos para a indústria automobilística dos 27,5% cobrados anteriormente.

As de Pernod Ricard e Anheuser-Busch inBev caíram 3,5% e 3,6%, respectivamente, uma vez que o acordo comercial não contém nenhuma decisão relativa ao setor de bebidas alcoólicas.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,43%, a 9.081,44 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 1,02%, a 23.970,36 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,43%, a 7.800,88 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,01%, a 40.732,34 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,12%, a 14.220,20 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,44%, a 7.672,94 pontos.

(Reportagem de Twesha Dikshit, Medha Singh, Ragini Mathur, Johann M Cherian e Purvi Agarwal)