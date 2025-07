Ações da China ampliam rali de cinco semanas antes de negociações comerciais

HONG KONG (Reuters) - As ações chinesas ampliaram seu rali de cinco semanas nesta segunda-feira, com o setor de terras raras subindo para a máxima em três anos antes de negociações comerciais com os Estados Unidos, enquanto as seguradoras obtiveram ganhos após uma mudança na política do setor.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,12%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,21%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,68%.

O setor de terras raras subiu 1,5%, atingindo uma nova máxima de três anos no momento em que autoridades econômicas dos EUA e da China se preparam para retomar as negociações em Estocolmo.

As discussões provavelmente prorrogarão a trégua comercial entre os países por três meses, impedindo a implementação de tarifas mais altas, de acordo com analistas.

O setor de seguros subiu quase 3%, ficando entre os de melhor desempenho no mercado onshore, depois que o órgão do setor cortou a taxa de referência para produtos de seguro de vida.

"As preocupações dos investidores com os atritos comerciais entre os EUA e a China parecem ter diminuído", disse Kinger Lau, estrategista-chefe de ações da China do Goldman Sachs, em uma nota. "Um possível acordo comercial entre os EUA e a China poderia ser um evento de liberação do mercado para as ações chinesas."

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 1,10%, a 40.998 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,68%, a 25.562 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,12%, a 3.597 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,21%, a 4.135 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,42%, a 3.209 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,21%, a 23.412 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,47%, a 4.241 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,36%, a 8.697 pontos.

(Reportagem de Jiaxing Li em Hong Kong)