Acionistas da Wise, do Reino Unido, aprovam transferência de listagem para bolsa nos EUA

(Reuters) - Os acionistas da fintech britânica Wise aprovaram nesta segunda-feira os planos da empresa para transferir sua listagem primária da Bolsa de Valores de Londres (LSE) para os Estados Unidos.

O voto dos acionistas em uma assembleia geral extraordinária remove um obstáculo importante no plano da Wise de buscar uma listagem primária nos EUA, o que melhorará seu acesso ao capital e aumentará seu perfil entre investidores globais.

A Wise tem uma estrutura de ações dupla, na qual os acionistas com ações Classe B têm mais poder de voto do que aqueles com ações Classe A.

Um total de 77,12% dos acionistas Classe A e 81,82% dos acionistas Classe B da Wise votaram a favor da transferência da listagem primária da empresa para uma bolsa de valores nos EUA e da manutenção de uma listagem secundária na LSE.

A Wise disse que espera que a transferência entre em vigor no segundo trimestre de 2026.

A empresa, anteriormente conhecida como TransferWise, foi fundada em 2011 por Taavet Hinrikus e Kristo Käärmann para oferecer transferências internacionais de baixo custo.

(Reportagem de Ankita Bora e Shanima A em Bengaluru)