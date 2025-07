Escudo: 70% dos PMs que atuaram em mortes haviam trabalhado em casos fatais

De 51 policiais miliares que participaram de mortes na Operação Escudo, entre julho e setembro de 2023, na Baixada Santista, e que foram indagados em interrogatórios sobre participações em ocorrências anteriores que resultaram em mortes, 36 (70,5%) responderam que sim.

O dado está no relatório "Vingança, uso da força e utilização de provas nos casos de violência letal e lesões graves", lançado hoje —quando se completa dois anos no início da operação— pelo Geni (Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos), da UFF, em parceria com a Defensoria Pública de São Paulo.

O que aconteceu

Nenhum dos 36 policiais que afirmaram ter participado de ocorrências com mortes antes da Operação Escudo chegou a responder por ação penal em razão das investigações. Todos os procedimentos foram arquivados. Duas respostas dos policiais às perguntas feitas pelo MP (Ministério Público) sobre as ocorrências letais anteriores chamaram a atenção:

Todos os cinco policiais que participaram da morte de Vinicius de Souza Silva, 20 anos, em uma região de mata no Morro Santa Maria, em Santos, um dia depois de seu aniversário, já haviam respondido anteriormente por morte decorrente de intervenção policial. A investigação sobre a morte de Vinicius foi arquivada em junho de 2024; Um dos policiais que participou da morte de D.R., 37 anos, (nome abreviado por família não ter sido localizada), afirmou à Promotoria, quando perguntado sobre quantos procedimentos anteriores havia respondido: "pelo menos um por ano". D.R. vivia em situação de rua e foi morto em uma área de mata na Vila Júlia, no Guarujá. A investigação também foi arquivada em junho de 2024.

A Operação Escudo evidencia os limites das atuais tentativas de parametrização do uso da força e do exercício do controle das polícias, que vêm contribuindo para um cenário de imunização que envolve diferentes arranjos institucionais e etapas de responsabilização dos agentes.

Trecho do relatório

Metade das mortes cometidas pela polícia durante a operação aconteceu nos quatro primeiros dias, logo após a morte do soldado da Rota Patrick Bastos Reis, 30 anos. Nesses primeiros casos, estavam envolvidos PMs de três dos 13 batalhões que participaram dos casos investigados. Todos esses casos aconteceram no Guarujá, sendo a maioria em Vicente de Carvalho.

Em 12 dos 15 casos de ocorrência que não tiveram envio de câmeras corporais, em razão de o batalhão não possuí-las à época, aconteceram partir do dia 1º de agosto. O relatório aponta que foi a partir daquela data que houve uma dispersão das unidades responsáveis pelas incursões, assim como um escalonamento do uso da força: "a partir deste mesmo marco, nas 18 ocorrências que aconteceram entre agosto e setembro, apenas em três investigações foram enviados os registros".

Quanto à escassez de provas com potencial de reconstrução objetiva dos fatos, pode-se estimar o prejuízo da ausência das filmagens (descartando os dados de manipulação), em um total de 86,6% dos casos, considerando aqui o percentual total de não envio independentemente do motivo.

Trecho do relatório

Ao todo, 82 policiais foram investigados. 71, envolvidos em 24 mortes, não foram denunciados. Ocorreram cinco denúncias: 8 policiais envolvidos em 4 mortes, além de uma ação que foi movida contra uma das vítimas. As vítimas fatais foram alvejadas com, em média 3,2 tiros, sendo que nenhum policial foi morto ou alvejado nesses 28 casos.

Os 28 mortos na Operação Escudo