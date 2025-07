Uso de van escolar para transportar militantes acirra eleição do PT em SP

O uso de vans escolares com contrato com a Prefeitura de São Paulo para transportar militantes do PT até locais de votação acirrou a disputa pelo comando do diretório municipal do PT. O segundo turno das eleições ocorreu hoje na cidade.

O que aconteceu

Diretório de Guaianases do PT recebeu denúncias de que a chapa do ex-deputado federal Francisco Chagas usou vans escolares para transportar militantes. Segundo integrantes do partido, as denúncias foram encaminhadas ao Diretório Nacional da sigla no dia 6 de julho, data do primeiro turno das eleições. O UOL procurou o diretório municipal do PT, que não retornou até a publicação da matéria.

Disputa pelo diretório municipal do PT ocorre entre o vereador Hélio Rodrigues e o ex-deputado federal Francisco Chagas. No dia 6 de julho, no primeiro turno, eles fizeram respectivamente 48% e 46% dos votos.

Vereador Hélio Rodrigues venceu o segundo turno da disputa neste domingo. A apuração de votos se encerrou pouco antes das 20h. A confirmação foi dada pelo atual presidente do Diretório Municipal, Laércio Ribeiro. Denúncias formais sobre o segundo turno ainda não foram feitas, mas até o início da noite a apuração de votos ainda não havia sido concluída.

Aliados de Chagas foram acusados de usarem vans de cooperativas com contrato com a Prefeitura de São Paulo. Os veículos para transportar estudantes teriam sido utilizadas para levar militantes até o local de votação em Guaianases —reduto do vereador Senival Moura, na zona leste da capital.

Departamento de Transportes Públicos (DTP) da prefeitura informou que irá instaurar um processo administrativo para apurar a denúncia de transporte irregular de passageiros. "Veículos vinculados ao programa de Transporte Escolar Gratuito (TEG) não podem realizar o transporte fretado remunerado de passageiros, independente da finalidade, a não ser o de estudantes cadastrados no TEG".

Condutores de ambos os veículos serão convocados para prestar esclarecimentos, disse a prefeitura. "Se constatada a irregularidade, estarão sujeitos a sanções administrativas, como multa por executar transporte remunerado urbano sem autorização."

Disputa pelo diretório municipal expôs um antigo racha na bancada do PT na Câmara. Hélio Rodrigues, João Ananias e Luna Zarattini fazem parte de um grupo de oposição ao prefeito Ricardo Nunes (MDB). Do outro lado, estariam Alessandro Guedes e Senival Moura, representando um grupo apelidado pelos opositores como "centrão do PT".