Turquia desloca milhares de pessoas enquanto bombeiros combatem incêndios florestais

ANCARA (Reuters) - Os bombeiros combateram incêndios florestais em toda a Turquia neste domingo, em meio a uma onda de calor escaldante no Mediterrâneo, com as autoridades deslocando mais de 3.600 pessoas de assentamentos em duas províncias.

Os incêndios florestais nas províncias de Mersin e Antalya, no sul do país, assim como na província central de Usak, foram em grande parte controlados, mas as chamas na província de Bursa, no noroeste, e na província de Karabuk, no norte, ainda estavam ativas, disse a jornalistas o ministro da Agricultura e Florestas, Ibrahim Yumakli.

Um incêndio florestal eclodiu em uma área de floresta entre os distritos de Gursu e Kestel, em Bursa, onde fica grande parte da indústria automobilística da Turquia, no sábado. Parte de uma rodovia que liga Istambul à cidade ocidental de Izmir foi brevemente fechada na noite de sábado devido ao fogo.

Enormes chamas engoliram árvores em áreas próximas a residências em Bursa, enquanto a fumaça cobria o céu da cidade, mostraram imagens.

Cerca de 1.765 pessoas no distrito de Kestel, em Bursa, foram retiradas, disse Yumakli, acrescentando que 2.000 bombeiros lutavam para combater o incêndio na área com a ajuda de seis aviões de combate a incêndios e quatro helicópteros.

Na província de Karabuk, ao norte, onde um grande incêndio florestal está ativo há cinco dias, 1.839 pessoas em 19 vilarejos foram retiradas, disse Yumakli. Três aviões e 16 helicópteros estão combatendo as chamas na área em meio a difíceis condições, acrescentou.

"Estamos passando por momentos de risco. Não parece provável que isso termine em dois ou três dias", disse Yumakli, referindo-se à onda de calor.

A previsão é de que as temperaturas em várias regiões da Turquia atinjam mais de 40º Celsius neste domingo, informou o serviço meteorológico da Turquia. No sábado, os termômetros atingiram 50º no sudeste do país, pela primeira vez na história.

(Reportagem de Huseyin Hayatsever)