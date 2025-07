Trump diz que os EUA estão próximos de acordo comercial com a China

TURNBERRY, Escócia (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo que seu governo está próximo de chegar a um acordo comercial com a China, mas não entrou em detalhes.

"Estamos muito próximos de um acordo com a China. Nós realmente fizemos uma espécie de acordo com a China, mas vamos ver como isso vai se desenrolar", disse Trump a jornalistas no início de uma reunião com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na Escócia.

(Reportagem de Andrew Gray e Andrea Shalal)