Trump diz que EUA vão trabalhar com a Tailândia e o Camboja para resolver diferenças

TURNBERRY, Escócia (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse acreditar, neste domingo, que tanto a Tailândia quanto o Camboja queriam resolver suas diferenças, após avisar aos líderes dos dois países que não concluiria acordos comerciais com eles a menos que acabassem com o conflito.

"Falei com os dois primeiros-ministros e acho que, no momento em que saí, acho que eles querem chegar a um acordo agora", afirmou Trump no início de uma reunião com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Turnbery, na Escócia.

Trump disse acreditar que as autoridades tailandesas e cambojanas devem se reunir nos próximos dias.

(Reportagem de Andrew Gray)