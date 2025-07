Tailândia e Camboja realizarão conversas sobre conflito na fronteira

Por Shoon Naing e Chantha Lach e Artorn Pookasook

SISAKET (Reuters) - Os líderes da Tailândia e do Camboja participarão de negociações de mediação para o conflito na fronteira com a Malásia na segunda-feira, informou o governo tailandês, mesmo com os dois lados se acusando mutuamente de lançar novos ataques de artilharia em áreas contestadas.

As conversas estão previstas para as 15h da segunda-feira, horário local, com o primeiro-ministro interino Phumtham Wechayachai liderando a equipe de negociação tailandesa, anunciou o governo em um comunicado neste domingo.

A Malásia, que preside o fórum de cooperação regional da ASEAN, informou ao governo tailandês que o primeiro-ministro do Camboja, Hun Manet, também participará das negociações, segundo o comunicado.

As tensões entre a Tailândia e o Camboja se intensificaram desde o assassinato, no final de maio, de um soldado cambojano durante um breve conflito na fronteira. As tropas fronteiriças de ambos os lados foram reforçadas em meio a uma crise diplomática generalizada que levou o frágil governo de coalizão da Tailândia à beira do colapso.

As hostilidades recomeçaram na quinta-feira e, em apenas quatro dias, se transformaram no pior conflito entre os vizinhos do sudeste asiático em mais de uma década.

O número de mortos subiu para mais de 30, incluindo 13 civis na Tailândia e oito no Camboja, enquanto autoridades informam que mais de 200.000 pessoas foram retiradas das áreas de fronteira.

