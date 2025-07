Secretário dos EUA diz que entrada em vigor de tarifas não será adiada

O governo de Trump também revogou os vistos do ministro Alexandre de Moraes, seus familiares e "aliados na Corte".

Na última sexta-feira (25), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que está aberto a negociar com Trump e disse que o presidente dos Estados Unidos foi induzido a acreditar "em uma mentira". O vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria, Comércio e Serviço, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, lideram as iniciativas para uma solução diplomática com o país norte-americano. O governo também criou um comitê para discutir as taxações com o setor produtivo brasileiro.