Secretário de Comércio de Trump confirma tarifaço a partir de 1º de agosto

O secretário de Comércio do governo dos EUA, Howard Lutnick, confirmou hoje que as tarifas impostas aos parceiros comerciais começam a valer na próxima sexta-feira, 1º de agosto.

O que aconteceu

Declaração foi dada em entrevista à emissora americana Fox News. O vídeo da fala de Lutnick também foi compartilhado pelo perfil oficial da Casa Branca.

"Não haverá prorrogações nem mais períodos de carência. Em 1º de agosto, as tarifas serão fixadas. Entrarão em vigor. As alfândegas começarão a arrecadar o dinheiro, e pronto"

Howard Lutnick, secretário de Comércio do presidente dos EUA, Donald Trump

Brasil tenta negociar tarifa de 50%, mas conversas não avançam. Tanto o governo quanto o próprio presidente Lula (PT) têm dito publicamente que estão "tentando dialogar" com Washington, só que não estão tendo respostas para as propostas.

Lula afirmou que Geraldo Alckmin liga todos os dias para conversar sobre a tarifa de 50%. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, no entanto, não tem retorno das ligações.

Governo já passa a "se preparar para o pior". As opções, discutidas com empresários pelo comitê de emergência nessas duas semanas, são voltadas a amenizar o impacto já considerando que as tarifas vão ser instituídas, pelo menos momentaneamente. Pelo menos 10 mil empresas brasileiras podem ser diretamente afetadas pelo tarifaço, segundo o Ministério da Fazenda.

A equipe econômica estuda um plano de contingência com uma linha de crédito para os setores mais afetados. Seja por meio da criação de um fundo privado ou por meio de financiadores públicos, as áreas que mostrarem que sua projeção de receita foi afetada pelas tarifas teriam o acesso ao crédito facilitado.

O governo também está bolando uma plano para contingenciamento de empregos. Só o setor de indústria citou um cálculo de 110 mil empregos perdidos caso o tarifaço dure. O plano, conforme informou o vice-presidente ao setor de agro, segundo a Folha de S. Paulo, é criar um programa emergencial para evitar demissões que deve ser semelhante ao adotado na pandemia de covid, em 2020.

Os setores vêm pedindo adiamento. Em reuniões com o governo, empresários e entidades afirmaram que o prazo é "inexequível", e a CNI (Confederação Nacional da Indústria) sugeriu adiar por pelo menos 90 dias para intensificar as negociações.

Essas demandas foram levadas aos norte-americanos. Alckmin, que além de vice-presidente é ministro do Comércio e da Indústria, conversou com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, no sábado (19). Ele não revelou o conteúdo da conversa à imprensa, mas o UOL apurou que foi citado, sim, um pedido de extensão do prazo ou, pelo menos, diminuição da taxa imposta, mas não houve retorno ainda.