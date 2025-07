Reunião EUA entre China em Estocolmo pode abrir caminho para cúpula Trump-Xi ainda este ano

Quando altos funcionários dos EUA e da China se reunirem em Estocolmo nesta segunda-feira, 28, é quase certo que concordarão em pelo menos manter as tarifas nos níveis atuais enquanto trabalham para uma reunião entre seus presidentes ainda este ano para um acordo comercial mais duradouro entre as duas maiores economias do mundo, dizem analistas.

O Secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o vice-premiê chinês, He Lifeng, devem realizar conversas pela terceira vez este ano.

Com foco em uma possível cúpula de líderes, Estocolmo pode fornecer algumas respostas quanto ao cronograma e viabilidade desse objetivo particular antes de uma possível reunião entre Trump e o líder chinês Xi Jinping.

"A reunião será importante para começar a preparar o terreno para uma reunião de outono entre Trump e Xi", disse Wendy Cutler, ex-negociadora comercial dos EUA e agora vice-presidente do Asia Society Policy Institute. "Pequim provavelmente insistirá em preparações detalhadas antes de concordarem com uma reunião de líderes."

Em Estocolmo, os dois lados provavelmente se concentrarão em anúncios comerciais a serem feitos em uma cúpula de líderes, bem como em acordos para abordar questões incômodas para os americanos, como a supercapacidade industrial da China e sua falta de controle sobre produtos químicos usados para fabricar fentanil.

Sean Stein, presidente do Conselho Empresarial EUA-China, disse que Estocolmo pode ser a primeira oportunidade real para os dois governos abordarem questões de reforma estrutural, incluindo o acesso ao mercado na China para empresas americanas. (Com Associated Press)

