Queda de ponte entre TO e MA foi causada por excesso de peso, diz PF

A queda da ponte Juscelino Kubitschek, que ligava os municípios de Estreito, no Maranhão, e Aguiarnópolis, em Tocantins, ocorreu por excesso de peso de veículos, segundo laudo da Polícia Federal. O Fantástico, da TV Globo, teve acesso ao documento.

O que aconteceu

Perícia da Polícia Federal durou mais de sete meses. Peritos usaram drones, scanners a laser e modelagem 3D para reconstruir o momento do colapso. O laudo aponta que a queda foi causada pela deformação do vão central, causada pelo excesso de peso dos veículos.

Incidente matou 14 pessoas e deixou outras três desaparecidas. A estrutura caiu no dia 22 de dezembro de 2024, próximo a véspera do Natal, enquanto dezenas de veículos cruzavam a estrutura —18 pessoas caíram no rio Tocantins e apenas uma sobreviveu.

Processo de colapso durou 15 segundos, e o vão central caiu em menos de um segundo, segundo o laudo. "No momento em que esse vão central foi cedendo, isso causou um esforço lateral na ponte, que causou aquela rachadura que a gente vê na filmagem", explicou Bruno Salgado Lima, perito criminal federal, ao Fantástico.

Estrutura foi construída na década de 1960, durante o governo de Juscelino Kubitschek, com um vão livre de 140 metros. A ponte foi erguida sobre um trecho do rio Tocantins. No local, não era possível fazer a instalação de pilares. Com o passar do tempo, a ponte não suportou o crescimento da frota de veículos na região nem o aumento da carga que passava pela estrutura.

Peritos identificaram em uma reforma que ocorreu entre 1998 e 2000 foi feito um reforço lateral. Com a mudança, foi retirada a camada original de concreto e aplicada uma nova camada de asfalto. A alteração, segundo mostrou o Fantástico, pode ter comprometido a estrutura. O reforço lateral "foi arrancado do concreto como se fosse fita crepe", descreveu o perito criminal federal Laércio de Oliveira Silva Filho.

Condições "sofríveis e precárias"

Em 2019, o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) encomendou um relatório técnico, publicado em 2020, que apontava problemas graves. O documento mostrou "vibrações excessivas e um rebaixamento de 70 centímetros no vão central". O documento, revelou o Fantástico, classificava as condições da ponte como "sofríveis e precárias" e recomendava reformas.

Polícia Federal vai ouvir os responsáveis pelo planejamento de recuperação da ponte. "Queremos entender por que o reparo não foi feito e por que o fluxo na ponte não foi interrompido", afirmou o delegado Allan Reis de Almeida ao Fantástico.

Delegado afirma que houve crime. "Houve uma omissão por parte de agentes públicos quanto à manutenção da obra", disse. "Não posso falar que esse desastre foi um caso fortuito, ele foi anunciado, era de conhecimento, e era plausível que poderia acontecer."

Dnit informou que os trabalhos da comissão técnica que apura os fatos foram finalizados. Os documentos, segundo o órgão, estão na corregedoria do departamento.

Superintendente regional do Dnit no Tocantins, Renan Bezerra de Melo Pereira, foi exonerado em abril, informou o Ministério dos Transportes. Em nota ao programa, Renan Bezerra afirmou que exerceu o cargo com zelo e responsabilidade por apenas um ano e cinco meses, que aguarda as perícias e que não é culpado pela tragédia.

No local, uma nova estrutura está sendo construída. Em fevereiro, o que restou da ponte foi implodido. A nova ponte terá 630 metros de extensão —cem a mais que a anterior— e um vão central de 154 metros, sustentado por dois pilares. A obra, orçada em R$ 171 milhões, deve ser concluída em dezembro.