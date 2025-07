Projeto do PT contra supersalários mantém brechas que liberam penduricalhos

O projeto de lei apresentado pelo PT na Câmara dos Deputados para combater os supersalários no serviço público cria brechas para institucionalizar penduricalhos, analisam especialistas consultados pelo UOL.

O que aconteceu

Artigo da proposta abre espaço para oito benefícios continuarem sendo pagos aos servidores. São eles:

Terço constitucional de férias;

Ajuda de custo para mudança e transporte;

Auxílio-alimentação e alimentação in natura servida no local de trabalho (quando o empregador fornece alimentação ao empregado como parte da remuneração);

Auxílio-moradia por transferência de local de trabalho;

Diárias;

Auxílio ou indenização de transporte;

Auxílio-fardamento;

Auxílio-invalidez.

Benefícios serão de "caráter indenizatório", podendo ficar de fora do teto constitucional. "As parcelas elencadas neste artigo serão consideradas de caráter indenizatório somente quando pagas com base em previsão específica em lei ou, no caso de empresas públicas e sociedades de economia mista, em cláusula expressa do regulamento da empresa", diz a proposta.

Projeto busca estabelecer limite salarial para servidores públicos federais, estaduais e municipais. Toda a bancada do PT na casa, composta por 67 deputados, assinou a propositura, protocolada no último dia 15. Com a Câmara em recesso, a proposta não passou por nenhuma comissão ainda.

Teto salarial seria diferente para cada estado, município e esfera de poder. Um servidor federal não poderia receber mais que um ministro do STF (Supremo Tribunal Federal). Um servidor estadual que trabalha no Executivo não poderia ganhar mais que o governador, enquanto quem trabalha no Legislativo não poderia receber mais que um deputado estadual ou distrital. Por último, um servidor municipal não poderia receber mais que o prefeito.

Projeto prevê criação de um "Portal Nacional de Remunerações". Para fiscalizar os ganhos no funcionalismo público, a proposta estabelece uma base unificada de dados públicos sobre salários, pensões e proventos de servidores e militares, ativos e inativos. Auditorias anuais seriam feitas pelos tribunais de contas, para "fins de controle do limite remuneratório constitucional".

Projeto 'legaliza' benefícios, dizem especialistas

Artigo pode "institucionalizar" penduricalhos, segundo professor da FGV (Fundação Getúlio Vargas). "Ao estabelecer uma lista de parcelas que não serão consideradas para o cálculo do teto constitucional —como auxílio-alimentação, ajuda de custo, diárias, auxílio-moradia, auxílio-fardamento, entre outras— o projeto consolida legalmente formas de complementação salarial que hoje são objeto de questionamento", explica Rafael Viegas.

Mesmo exigindo que parcelas tenham natureza indenizatória e previsão legal, haverá dificuldade em controlar os supersalários, diz Viegas. "O efeito prático é o de institucionalizar benefícios que, embora não entrem na conta do teto, funcionam como remuneração adicional, dificultando o controle de supersalários e preservando distorções já existentes."

Ideal seria criar um teto para "pagamentos extrassalariais", sugere especialista. "Esse teto poderia ser quantitativo —por exemplo, limitando o número máximo de pagamentos indenizatórios no ano— ou proporcional, como restringir o total dessas verbas a um percentual do salário bruto, algo em torno de 30%. Sem esse tipo de trava, corremos o risco de criar um teto oficial e, ao mesmo tempo, permitir janelas legais para burlá-lo com o acúmulo de benefícios paralelos", afirma Gabriel Duque, gerente de Inteligência Técnica do CLP (Centro de Liderança Pública).

Ao formalizar esse conjunto amplo de auxílios, mesmo impondo limites e exigências legais, o projeto pode consolidar os atuais penduricalhos e ampliar as brechas para distorções futuras, comprometendo a boa gestão dos recursos públicos.

Gabriel Duque, gerente de Inteligência Técnica do CLP

Proposta regulamenta indenizações, diz deputado

A assessoria do deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), líder do partido na Câmara, afirmou ao UOL que a proposta regulamenta os benefícios. "O projeto de lei em questão visa justamente regulamentar esse dispositivo, tratar o assunto de quais verbas são consideradas indenizatórias."

Artigo quer "delimitar" as verbas que, constitucionalmente, podem extrapolar o teto remuneratório. "As parcelas discriminadas são as únicas que, em nossa opinião, têm a natureza fática que enseja o tratamento como indenização, posto que em geral são pagas para ressarcir despesas ou compensar prejuízos sofridos pelo servidor ocupante de cargo público —ou seja, cobrir despesas relacionadas ao trabalho. Assim, consideramos justo que tais parcelas não sofram incidência de encargos trabalhistas e previdenciários", disse a assessoria.

Benefícios previstos no artigo não são "privilégio". "Privilégios são as verbas que extrapolam o conceito de indenização ou têm meramente este nome sem considerar a natureza de sua criação, ou seja, a situação fática que a originou", disse a assessoria.

Governo quer limitar supersalários

Limitação dos supersalários é um dos alvos do governo para 2025 e 2026. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, colocou a limitação dos altos salários no serviço público entre as 25 prioridades da equipe econômica no Congresso. Ele entregou uma lista das pautas econômicas ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), ainda em fevereiro.

Antes de aumentar o IOF, Haddad sugeriu ao Congresso que discutisse a remuneração dos servidores. "Vamos enfrentar supersalários ou não?", questionou o ministro em audiência pública na Câmara dos Deputados no mês passado.

Em dezembro de 2024, Lula tentou limitar supersalários com uma emenda constitucional. Contudo, o Congresso alterou a proposta após pressão do judiciário.

Mais projetos tramitam no Congresso

Entre outras propostas que buscam combater supersalários, a mais avançada é o Projeto de Lei 2721/2021. Contudo, o projeto aprovado pela Câmara dos Deputados e em tramitação no Senado Federal institucionalizaria ao menos R$ 7,1 bilhões em penduricalhos. A proposta abre brecha para 32 benefícios — 24 a mais que o projeto do PT.

Deputado propôs PEC (proposta de emenda à constituição) para acabar com "privilégios da elite" do serviço público. Kim Kataguiri (União Brasil-SP) propõe extinguir adicionais por tempo de serviço, aumentos retroativos, licenças-prêmio, licenças para capacitação e aposentadoria compulsória como forma de punição — valendo para os três Poderes e militares.

PEC precisa de 171 assinaturas para começar a tramitar na Câmara. Segundo a equipe do deputado, faltam cinco assinaturas para a proposta ter continuidade na Casa.