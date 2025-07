Polícia iraquiana entra em confronto com paramilitares

BAGDÁ (Reuters) - Um tiroteio eclodiu na capital do Iraque neste domingo entre a polícia e combatentes de uma força paramilitar autorizada pelo Estado que inclui grupos apoiados pelo Irã, deixando pelo menos um policial morto e levando 14 combatentes à prisão, informaram autoridades.

O confronto ocorreu no distrito de Karkh, em Bagdá, após um grupo de combatentes das Forças de Mobilização Popular (PMF, em inglês) invadirem um prédio do Ministério da Agricultura durante a posse de um novo diretor, afirmou o Ministério do Interior em um comunicado.

As PMF, conhecidas em árabe como Hashd al-Shaabi, são um grupo guarda-chuva de facções paramilitares, em sua maioria xiitas, formalmente integrado às forças de segurança do Estado iraquiano e incluem vários grupos alinhados com o Irã.

De acordo com o Ministério do Interior, os combatentes das PMF invadiram o prédio durante uma reunião administrativa, causando pânico entre os funcionários, que alertaram a polícia.

Fontes de segurança e três funcionários presentes no local disseram que os combatentes queriam impedir que o ex-diretor do gabinete fosse substituído.

Uma declaração do Comando de Operações Conjuntas, que se reporta diretamente ao primeiro-ministro Mohammed Shia al-Sudani, confirmou que os detidos eram membros das PMF e foram encaminhados ao Judiciário. Pelo menos um policial foi morto e outros nove ficaram feridos, segundo fontes policiais e hospitalares.

Sudani ordenou a formação de um comitê para investigar o incidente, informou o comando.

Os combatentes presos pertencem às "brigadas 45 e 46 das PMF", acrescentou o comunicado. Ambas as brigadas são afiliadas ao Kataib Hezbollah, grupo armado iraquiano alinhado ao Irã, de acordo com autoridades de segurança iraquianas e fontes das PMF.

(Reportagem de Ahmed Rasheed)