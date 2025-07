Fracasso não é o fim: 9 lições de quem caiu antes de alcançar o topo

Se você está enfrentando dificuldades para empreender ou sente que seus sonhos de negócios estão fora de alcance, leve isso a sério: muitos dos empreendedores mais bem-sucedidos enfrentaram falhas colossais antes de encontrar o sucesso. Em meio a contratempos, eles olharam além de seus erros e continuaram avançando.

O que aconteceu

Nomes como Bill Gates, Steve Jobs e Thomas Edison foram considerados fracassos em algum momento de suas vidas profissionais, mas deram a volta por cima. Veja nove exemplos de empreendedores famosos que não acertaram de primeira, e como eles persistiram e chegaram ao sucesso, segundo histórias relatadas pelo site Business.com.

1. Bill Gates: 1ª empresa enfrentou obstáculos fatais

Imagem: Andrew Kelly/Reuters

Você já passou por cima de um daqueles cabos pretos esticados na estrada que medem o tráfego contando os solavancos dos pneus? Bill Gates e alguns amigos sim, e foi por isso que ele fundou a empresa Traf-O-Data em 1972. O sistema registrava informações de tráfego e as repassava para autoridades governamentais, engenheiros civis e outros que precisavam delas. Embora parecesse uma ideia de negócio útil, o conceito acabou falhando.

Apesar do fracasso da Traf-O-Data como empreendimento comercial, o projeto deu a Gates e Paul Allen a experiência e as habilidades necessárias para criar a primeira linha de produtos de software da Microsoft alguns anos depois. Cinquenta anos depois, a Microsoft é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo — e Gates está entre os mais ricos do planeta.

2. Steve Jobs: Demitido da empresa que ajudou a fundar

Imagem: Reproodução

Você se lembra do Apple I ou do Apple Lisa? Se não, você não está sozinho. Esses foram dois produtos da Apple que fracassaram. Infelizmente, para o cofundador da Apple, Steve Jobs, esses eram produtos pelos quais ele apostou, e custaram milhões de dólares em desenvolvimento à empresa — dinheiro que não foi recuperado.

Um padrão de decisões de produção custosas levou à expulsão de Jobs da Apple em meados dos anos 1980. Mas Jobs eventualmente encontrou o caminho de volta à empresa em 1997, graças, em parte, a outro negócio que fundou, a NeXT. Após a Apple adquirir a NeXT, Jobs tornou-se novamente um ativo valioso. Ele assumiu o comando da Apple e iniciou um período de crescimento expansivo e inovação que continua até hoje sob a liderança de Tim Cook.

3. Arianna Huffington: Múltiplas rejeições antes do sucesso

Imagem: AFP

Após terminar de escrever seu segundo livro, Arianna Huffington recebeu notificações de rejeição de quase 40 editoras. Quando concorreu ao governo da Califórnia em 2003, ela obteve menos de 1% dos votos populares. No entanto, ela aprendeu algo com sua campanha política fracassada: segundo Huffington, concorrer ao cargo a ensinou sobre o poder da internet.

Ela usou esse novo conhecimento para lançar o The Huffington Post em 2005. Hoje, o HuffPost, como é chamado agora, está entre os sites mais conhecidos e visitados da internet. Em 2016, Huffington deixou seu cargo como presidente e editora-chefe do The Huffington Post Media Group para lançar a Thrive Global, uma empresa de saúde e bem-estar que visa prevenir o esgotamento e melhorar a cultura de trabalho atual.

4. Thomas Edison: Estúpido demais para aprender qualquer coisa

Imagem: Reprodução/Alevo

Crescendo em meados da década de 1850, Thomas Edison foi expulso da escola por ser "inensinável". Felizmente, sua mãe acreditava nele e o incentivou a continuar sua educação, até mesmo ensinando-o ela mesma em certo momento. Mas as coisas não melhoraram muito para Edison quando ele entrou no mercado de trabalho. Ele foi demitido de vários empregos porque não era produtivo o suficiente.

Embora Edison eventualmente tenha conquistado seu lugar na história americana, até mesmo suas primeiras mil tentativas de fazer a lâmpada funcionar foram fracassos. No entanto, apesar de todas as suas derrotas, Edison nunca desistiu. Ele foi um inventor prolífico que acumulou 1.093 patentes nos Estados Unidos durante sua vida, incluindo a da câmera de cinema.

5. Walt Disney: Uma produtora falida e rotulado como sem criatividade

Imagem: Divulgação

Se você focar nos fracassos de Walt Disney, é surpreendente que a The Walt Disney Company tenha alcançado o nível de sucesso que desfruta hoje. Disney, em certo momento, vivia de comida para cachorro e não conseguia pagar o aluguel. Depois, durante uma disputa contratual com a Universal Pictures na década de 1920, ele perdeu o controle criativo de seu primeiro personagem: Oswald, o Coelho. Em seguida, a MGM rejeitou seu personagem Mickey Mouse porque o estúdio acreditava que as mulheres tinham medo de ratos.

Tais contratempos tão cedo em sua carreira poderiam ter levado uma pessoa menos determinada a desistir. Mas Disney superou esses fracassos e transformou sua marca em um império global. Talvez o mais importante: ele nunca deixou que suas numerosas lutas apagassem sua imaginação. Disney passou a ser pioneiro em várias novas técnicas de animação e cinema que revolucionaram a indústria.

6. Frederick W. Smith: Nota C para a FedEx

Imagem: - Mike Segar - 17.nov.2016/Reuters

Em 1965, Frederick W. Smith recebeu uma nota C em um trabalho de economia no qual ele esboçou o conceito básico do que se tornaria a FedEx. Em seu artigo, Smith defendeu uma abordagem de "hub-and-spoke" -um modelo de organização ou sistema de distribuição— para a distribuição de mercadorias para entregas mais rápidas. Aparentemente, seu professor em Yale não compartilhava de sua visão e lhe deu uma nota baixa.

Smith, no entanto, nunca abandonou sua ideia. Em 1971, ao voltar de servir na Guerra do Vietnã, ele planejou como transformar sua ideia de um negócio de transporte e entrega expressa em realidade e levantou milhões para iniciar o que é agora uma das empresas mais conhecidas do mundo.

7. Nick Woodman: Fracasso da Funbug aos lucros da GoPro

Imagem: Gabriel Francisco Ribeiro/UOL

Você já ouviu falar da Funbug? A menos que você tenha sido um dos investidores que perderam milhões de dólares por causa dela, provavelmente não. A Funbug foi uma startup fundada em 1999 por Nick Woodman, que buscava unir marketing com uma plataforma de jogos. O conceito, no entanto, não deu certo, e a empresa fechou.

Com medo de repetir os erros cometidos com a Funbug, em 2002, Woodman se dedicou totalmente a fazer da sua próxima empreitada, a GoPro, uma empresa de sucesso em quatro anos. Ele aprendeu a usar uma máquina de costura emprestada de sua mãe para fazer a pulseira da câmera de 35mm e ficava acordado até tarde para conversar com fabricantes chineses sobre a produção de outras peças. Uma década depois, Woodman foi nomeado o Empreendedor do Ano Nacional da EY na categoria de varejo e produtos de consumo pela Ernst & Young.

8. J.K. Rowling: Escrevendo Harry Potter enquanto recebia assistência social

Imagem: Divulgação

Enquanto escrevia o primeiro livro de Harry Potter, J.K. Rowling era uma mãe solo recebendo benefícios de assistência social. Para piorar, uma vez que o livro foi concluído em 1995, ninguém queria publicá-lo. Após uma dúzia de rejeições, Rowling finalmente encontrou uma editora disposta, a Bloomsbury, mas a empresa a incentivou a mudar seu pseudônimo por medo de que leitores jovens do sexo masculino não quisessem ler um livro escrito por uma mulher.

O pseudônimo de Rowling pegou, assim como Harry Potter. Com mais seis romances publicados até 2007, ela se tornou responsável por criar uma das séries mais amadas e bem-sucedidas da história da literatura infantil. Os livros levaram a oito adaptações cinematográficas lucrativas, uma franquia de filmes derivada, um show da Broadway e até parques temáticos. Em certo momento, Rowling, que antes estava falida e passou a fundar empreendimentos online como o Pottermore, alcançou patrimônio líquido estimado em US$ 1,2 bilhão, segundo a Forbes.

9. Jeff Bezos: Erros custosos ao lançar a Amazon

Imagem: Marco Bertorello/AFP

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, cometeu alguns erros surpreendentes ao tirar a empresa do papel e ainda mais após seu lançamento bem-sucedido. Aqui estão apenas dois exemplos:

Quando a Amazon foi lançada em meados dos anos 1990, os clientes exploraram uma falha que permitia comprar uma quantidade negativa de livros e receber um crédito da empresa.

No final dos anos 1990, Bezos insistiu em mudar o modelo de negócios da Amazon para que a empresa pudesse comprar, armazenar e eventualmente vender milhões de dólares em brinquedos. Mais de US$ 100 milhões em brinquedos foram comprados e armazenados pela Amazon em antecipação à temporada de compras de Natal. Mas, após o feriado, US$ 50 milhões em brinquedos ficaram sem vender, e a Amazon teve que doar a maior parte do estoque excedente devido à falta de espaço de armazenamento.

Embora Bezos tenha cometido vários erros nos primeiros anos da Amazon, ele ainda conseguiu transformar a empresa no principal site de compras online — e se tornou uma das pessoas mais ricas do mundo.