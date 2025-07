Motéis brasileiros para COP30 impressionam NYTimes: 'Parece um bordel'

Do UOL, em São Paulo

A decoração erótica dos motéis brasileiros em Belém foi destaque em reportagem do jornal The New York Times deste domingo. Com poucas opções de acomodação na capital paraense, os motéis se preparam para receber diplomatas, cientistas climáticos, funcionários públicos e ativistas ambientais durante a COP30, que acontece em novembro.

O que diz o NYT

A reportagem fala do esforço dos donos de motéis em adaptar a decoração erótica para receber o público da COP30. O jornal destaca que a acomodação nos motéis é vista pela organização da conferência como parte da solução para a falta de leitos na cidade.

Barra de pole dance, papel de parede de oncinha e banheira em formato de coração podem ser retirados. Um dos entrevistados pelo jornal é Yorann Costa, dono do Motel Secreto. "O senhor Costa preparou uma suíte adicionando beliches e removendo uma foto enorme de um traseiro pendurada na parede. Mas ele parou na hora de se livrar da barra de dança, do papel de parede com estampa de oncinha e da banheira de hidromassagem vermelha em formato de coração", destaca a publicação.

Cadeira erótica e cardápio com brinquedos sexuais. Outro motel visitado é o Love Lomas, que oferecerá a opção de remoção da cadeira erótica aos hóspedes que vierem para a COP. Mas ainda está definindo se alterará os cardápios dos quartos, "que oferecem cervejas e hambúrgueres, além de aluguel de brinquedos sexuais", diz a reportagem. "As pessoas acham que é como um bordel. Mas é apenas um espaço como qualquer outro", disse o administrador ao NYT.

Hospedagem em motel custa algumas centenas de dólares. Mesmo sendo hospedagens adaptadas, os motéis de Belém têm cobrado preços altos para hospedar os visitantes durante a COP. Segundo o jornal, os preços subiram de cerca de US$ 150 por noite para até US$ 650, enquanto a diária em um hotel pode chegar a US$ 1.000, devido à alta demanda.

Barra de pole dance no Motel Secreto em Belém Imagem: Divulgação/Motel Secreto

Cruzeiros como opção

Governo fez acordo com cruzeiros para oferecer mais leitos. O governo federal anunciou recentemente a contratação de dois navios de cruzeiro para a COP30, a fim de ampliar a oferta de acomodações durante o evento.

A dificuldade das delegações em encontrar acomodações e os preços cobrados para hospedagem provocou reclamações ao Brasil. Durante reunião da ONU em Bonn, na Alemanha, realizada no fim de junho, várias foram as críticas de negociadores internacionais e representantes da sociedade civil de diversas regiões do mundo.

Eles expressaram insatisfação com a falta de acomodações e os preços exorbitantes cobrados pelos hotéis em Belém. Segundo os países, as diárias estariam até cinco vezes mais que o valor de referência da ONU, que é de US$ 145 por dia.