'Minha arte faz as pessoas pensarem', diz a cantora Bia Ferreira em turnê na Europa

A cantora e compositora brasileira Bia Ferreira segue em turnê de verão pela Europa, levando ao público uma arte que ultrapassa o entretenimento. Com passagens por mais de 16 países entre 2023 e 2024, a artista mineira é presença marcante nos principais festivais internacionais, como o Festival de Músicas do Mundo, realizado na cidade alentejana de Sines, em Portugal, onde conversou com a RFI.

Lizzie Nassar, correspondente da RFI em Lisboa

Conhecida por um repertório autoral que aborda racismo, feminismo negro, desigualdade, xenofobia e direitos humanos, Bia acredita no poder da arte para provocar reflexão e transformação. "Existem assuntos sérios que, se eu falasse diretamente, poderiam soar agressivos. Mas quando eu canto, eles chegam ao coração das pessoas. É minha forma de comunicação", afirma a cantora.

Entre aeroportos e palcos, Bia tem vivido uma rotina intensa de apresentações internacionais. "Faço um tipo de arte que não é bem recebida em todos os lugares, justamente porque faz as pessoas pensarem", diz.

Apesar dos temas densos que permeiam seu trabalho, Bia salienta que "o sofrimento não a define". "O racismo, a xenofobia que eu enfrento, não são o que me moldam. O que me define é a alegria de viver, é pagar as contas da minha família com música, é estar perto dos meus."

Três discos a caminho: acústico, rap e reggae

Mesmo em meio à turnê, a artista prepara três novos álbuns com propostas e sonoridades distintas: um trabalho acústico, apenas voz e violão, em formato intimista; um disco de rap que narra suas experiências de estrada e reflexões sobre qualidade de vida; e um projeto de reggae.

"Estou decidindo a ordem de lançamento ainda. Cada disco tem sua história e um público com o qual quero me conectar", conta.

EUA na rota, com receios e resistência

Após apresentações em países como Bélgica, França e Portugal, Bia seguirá para os Estados Unidos. Um dos compromissos mais simbólicos será no The Kennedy Center, em Washington, onde fará um show ao lado da Casa Branca. Apesar da honra, a artista revela preocupação diante do cenário político norte-americano.

"O Trump demitiu os democratas e colocou só republicanos lá. Tenho medo de cantar as coisas que canto nesse contexto, por conta da política de imigração e do cancelamento de vistos", desabafa.

Sem residência fixa no Brasil ou no exterior, Bia se define como uma "nômade cultural". Para ela, essa condição revela muito sobre como os países enxergam o imigrante.

"Se um brasileiro vem para a Europa, ele é imigrante. Mas quando um europeu vai para outro país, esse título não se aplica da mesma forma. Há uma diferença clara na forma como as leis de imigração são aplicadas, e isso precisa ser discutido", aponta.

Durante a carreira artística, Bia aprendeu três idiomas: francês, inglês e espanhol. "A arte me deu asas. Me permitiu ser uma poliglota da cultura e me orgulhar de levar a bandeira do Brasil para onde eu for."

Homenagem a Preta Gil

No Festival de Músicas do Mundo de Sines, Bia prestou uma homenagem emocionante à cantora Preta Gil, que considera uma inspiração. "Depois dela, muitas mulheres se empoderaram para ser quem são. Nós, mulheres, somos a maior parte da população mundial", enfatizou, no palco.

"É inaceitável que as políticas públicas não sejam feitas pensando em nós", declarou diante da plateia, arrancando aplausos do público ao entoar versos como "eu sou preta, essa é minha preta, me deram um palco e eu vou cantar".

Preta Gil faleceu no domingo passado (20), aos 50 anos, em Nova York, após dois anos de luta contra um câncer no intestino.