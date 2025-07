Leylah Fernandez vence Kalinskaya e conquista WTA 500 de Washington

A tenista canadense Leylah Fernandez (36ª colocada no ranking mundial) venceu com autoridade a russa Anna Kalinskaya (39ª) por 2 sets a 0 neste domingo (27), conquistando o WTA 500 de Washington, o maior título de sua curta carreira.

A jovem de 22 anos, finalista do US Open de 2021, alcançou assim seu primeiro título WTA 500 e seu primeiro desde 2023 com uma vitória por 6-1 e 6-2 em pouco mais de uma hora.

O triunfo fechou uma semana de conto de fadas para Fernandez, em que derrotou a cabeça de chave número um Jessica Pegula e a ex-campeã de Wimbledon Elena Rybakina a caminho de seu quarto título como profissional.

"Quero agradecer à minha equipe pelo apoio durante toda a semana", disse a vencedora. "Quero dedicar esta vitória à minha mãe e à minha irmã mais velha. Esta vitória é para vocês e espero que possamos comemorar juntas em breve".

Fernandez começou a todo vapor, dominando o saque de Kalinskaya e vencendo o primeiro set em apenas 30 minutos.

Depois de três sets com a canadense vencendo por 2 a 1, a quebra veio no quarto game, com o saque de Kalinskaya cada vez mais vulnerável.

A russa logo se viu em apuros, perdendo por 40-15, e então cometeu uma dupla falta que deu a Fernandez a quebra e uma vantagem de 3 a 1.

A americana não teve problemas no saque e segurou confortavelmente uma vantagem de 4 a 1 antes de atacar o saque de sua adversária de 26 anos no sexto game.

"Quero parabenizar Leylah pelo torneio", disse a vice-campeã. "É a minha terceira vez jogando neste torneio e talvez no ano que vem eu possa levantar outro troféu".

A canadense teve dois break points quando vencia por 40-15 e converteu o segundo abrindo 5-1, com uma devolução de backhand que deixou Kalinskaya imóvel.

Um suave drop shot na rede levou a campeã a vencer o set no game seguinte.

O segundo set foi quase uma repetição do primeiro, com Fernandez conseguindo uma quebra logo no início para assumir a vantagem de 2-1, antes de quebrar novamente logo em seguida e abrir 4-1.

Os dois games seguintes foram com confirmação de saque, mas a canadense não cometeu erros em seu serviço e venceu a partida, convertendo o segundo de dois match points.

